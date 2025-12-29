Ukrainas specvienības droni Donbasā "sasilda" okupantus, nodedzinot "Shahed" noliktavu un 1435. pulka remonta bāzi
Speciālo operāciju spēku piloti apmeklēja Doneckas un Luhanskas apgabalus, atgādinot okupantiem, ka šī ir Ukrainas teritorija un viņu noliktavas, bāzes un pārejas tiks uzspridzinātas.
Ukrainas Speciālo operāciju spēki katru dienu turpina uzbrukt Krievijas armijai. 28. decembra naktī mērķis bija "Shahed" bezpilota lidaparātu noliktava Doneckas apgabalā, netālu no Makijivkas ciema. Speciālo operāciju spēku publicētajā video redzams, kā FP-2 droni uzbrūk ēkai, pārvēršot daudzus dronus putekļos.
Nākamais mērķis bija okupantu ekspluatēta pontona pāreja netālu no Ņikonorovkas ciema. Ukrainas piloti nolēma nakts laikā aptvert visu Donbasu, tāpēc devās arī uz Luhanskas apgabalu, uzbrūkot 1435. pulka remonta bāzei netālu no Antracita ciema. Šim objektam tika veikti vismaz pieci triecieni. Kā redzams video materiālos, aizdegās daudzas remonta platformas, kurās atradās ienaidnieka tehnika, un daļēji tika iznīcināta angāra tipa ēka.