Pircēji neizpratnē: pārtikas veikalos ikvienam brīvi tirgo e-cigarešu aromatizētājus
Portāla Jauns.lv redakcijā vērsušies vairāki lasītāji, paužot neizpratni par situāciju pārtikas veikalos, kur tā dēvētie e-cigarešu “Salt” šķidrumi jeb aromatizētāji ar zīmolu "Melt" izvietoti līdzās ikdienas pārtikas precēm – piemēram, pie konditorejas izstrādājumiem, cukura un saldajām garšvielām. Lai saprastu, vai šāda rīcība ir atļauta un atbilst noteikumiem, Jauns.lv vērsās pēc skaidrojuma Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD).
Vairāk nekā gadu Latvijā ir spēkā aizliegums tirgot aromatizētās elektroniskās cigaretes, taču nozares pārstāvji šo ierobežojumu faktiski apiet – uzpildes aromatizētāji jeb tā dēvētās “garšiņas” tiek piedāvātas atsevišķi. Tās iespējams iegādāties ne vien specializētajos e-cigarešu veikalos, bet arī plašākā mazumtirdzniecībā, tostarp tādos veikalos kā “Rimi”.
Ieviešot aizliegumu 2025. gada sākumā, valsts mērķis bija samazināt bērnu un jauniešu pievēršanos smēķēšanai, jo tieši dažādie aromāti tiek uzskatīti par galveno faktoru, kas piesaista nepilngadīgos šim kaitīgajam ieradumam.
PVD: tas ir pārtikas aromatizētājs
PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Vineta Grīnberga skaidro, ka saskaņā ar marķējumu un iesniegto produkta specifikāciju “Melt” ir pārtikas aromatizētājs, tātad – pārtikas prece.
“Līdz ar to to drīkst tirgot pārtikas veikalā, kā arī jebkurā citā tirdzniecības vietā, kas savu darbību ir reģistrējusi Pārtikas un veterinārajā dienestā,” norāda PVD pārstāve.
Viņa skaidro, ka aromatizētāju izvietošana līdzās cukuram un citām garšvielām ir loģiska, jo produkts klasificēts kā pārtikas aromatizētājs – līdzīgi kā, piemēram, vanilīns. Preču izvietojumu plauktos nosaka pats tirgotājs.
Vienlaikus PVD uzsver, ka dienests nekontrolē e-cigarešu apriti Latvijā – par to atbild Veselības inspekcija. Tāpat PVD nevar komentēt situācijas, kad pārtikas produkts tiek izmantots citiem mērķiem.
Vecuma ierobežojumu nav
Uz jautājumu, vai šo produktu tirdzniecībai pastāv vecuma ierobežojumi, PVD atbild, ka pārtikas aromatizētāju tirdzniecībai vecuma ierobežojumu nav.
“Tos drīkst tirgot galapatērētājam, līdz ar to tos var iegādāties jebkurš patērētājs bez vecuma ierobežojuma,” skaidro dienestā.
Tādējādi saskaņā ar PVD sniegto informāciju “Melt” aromatizētāju izvietošana pārtikas veikalos līdzās citām pārtikas precēm atbilst normatīvajām prasībām, un šo produktu iegādei netiek piemēroti īpaši ierobežojumi.