Vai esi redzējis ko šādu? Dabas aizsardzības pārvalde skaidro, kā uz ezeriem radušies šie neparastie veidojumi
Vairāki iedzīvotāji šoziem uz ezeriem pamanījuši neparastus, zvaigžņveida rakstus, kas klāj ūdenstilpņu ledaino virsmu. Kā tie tur radušies? Jauns.lv skaidro Dabas aizsardzības pārvalde (DAP).
"Vai Jūs varat man pasacīt, kādēļ uz mana ezera redzami šādi plankumi?" vietnē "Facebook" līdzcilvēkiem vaicā Eva, ierakstam pievienojot kolorītus foto, kuros iemūžināts neparastais novērojums. Vairāki iedzīvotāji centušies viņai palīdzēt rast skaidrību šajā jautājumā, tomēr iedzīvotāju izteiktās versijas ir visdažādākās. "Tos atstājuši zemledus makšķernieki," pauž Alekss. "Man šķiet, ka tādus atstāj ūdri," pārdomās dalās Dāvids. Bet citi norāda, ka to radījušas "izplūdes gāzes no ezera", "cilvēks, kas iemetis akmeni" vai "siltais ūdens, kas no ezera dibena paceļas augšup".
Bet vēl kāds redzēto pielīdzina meteorītu lietum: "Padomāji, ka meteorītu lietus? Izskatās kā no zinātniskās fantastikas — it kā kaut kas būtu nokritis no debesīm un izdedzinājis caurumus ziemas bruņām. Bet patiesībā šis ir viens no tiem dabas brīnumiem, kurus vairums nekad nepamana. Zem ledus dzīvo klusā, neredzamā pasaule: dūņas elpo, augi lēnām sadalās un izdala silto metāna gāzi. Burbuļi ceļas uz augšu un slepus izkausē ledus virskārtu, atstājot tādus kā nelielus “zvaigžņu portālus”. Nākamreiz, kad iesi garām sasalušam dīķim — pamēģini apskatīties tuvāk. Varbūt arī tu ieraudzīsi šo ziemas mistēriju, kas parasti paliek apslēpta zem sniega."
Kā Jauns.lv atklāj Dabas aizsardzības pārvalde, attēlos redzamos caurumus ledū patiesībā rada avoti. "Proti, ja pazemes ūdens slāņos palielinās spiediens, ūdens augšupejošā strūkla jeb straume sāk "kausēt" ledu. Procesu ietekmē arī temperatūras starpība, jo avota ūdenim jābūt siltākam nekā ezerā vai dīķī. Kad spiediens izlīdzināsies, ledū esošais caurums aizsalst, uz ledus atstājot vien neparastu rakstu," skaidro DAP.