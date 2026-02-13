"Viņi virzās dārza gliemeža ātrumā": NATO ģenerālsekretārs izsmej Krievijas "varenību"
NATO ģenerālsekretārs Marks Rute aicinājis neļauties Krievijas propagandas naratīvam, kas agresorvalsti attēlo kā "varenu lāci", norādot uz agresorvalsts "šokējošajiem zaudējumiem" karā Ukrainā. Vienlaikus Rute vērsa uzmanību uz būtisku "domāšanas maiņu" alianses iekšienē, kas izpaužas Eiropas sabiedroto aktīvā rīcībā, stiprinot savas aizsardzības spējas.
Uzstājoties Minhenes drošības forumā, Rute uzsvēra agresorvalsts milzīgos cilvēkresursu zaudējumus pēdējo mēnešu laikā. "Krievi ik dienu cieš šokējošus zaudējumus. 35 000 bojāgājušo decembrī, 30 000 — janvārī," norādīja alianses vadītājs.
NATO ģenerālsekretārs aicināja kritiski izvērtēt Krievijas propagandu: "Viņi vēlas, lai mēs krievus uztvertu kā varenu lāci, taču var apgalvot, ka viņi pa Ukrainas teritoriju virzās neveikla dārza gliemeža ātrumā. Neaizmirsīsim to. Neiekritīsim Krievijas propagandas lamatās."
Vienlaikus Rute vērsa uzmanību uz būtisku "domāšanas maiņu" alianses iekšienē, kas izpaužas Eiropas sabiedroto aktīvā rīcībā, stiprinot savas aizsardzības spējas. Pēc viņa teiktā, dienu iepriekš notikušajā NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē panākta plaša vienošanās sabiedroto vidū turpināt un palielināt palīdzību Kijivai. Tāpat viņš izcēla ciešāku sadarbību starp NATO un Eiropas Savienību, kas stiprinājusi kolektīvos centienus, īpaši Ukrainas atbalstā. "Domāju, ka sadarbība starp NATO un ES, visticamāk, nekad nav bijusi tik spēcīga kā šodien," sacīja Rute.
Alianses vadītājs atgādināja par vēsturisko kontekstu attiecībās ar ASV: "Gadiem, pat gadu desmitiem mēs no ASV saņēmām sūdzības, ka Eiropa nepietiekami tērē aizsardzībai. Tagad tas ir mainījies." Pēc viņa teiktā, Eiropas sabiedrotie tagad aktīvi rīkojas, uzņemoties lielāku atbildību par savu drošību.
"Tās ir patiešām satriecošas pārmaiņas, un tās padarīs NATO spēcīgu, jo tas nozīmē — spēcīga Eiropa un spēcīga NATO padarīs transatlantisko saikni stiprāku nekā jebkad agrāk," viņš akcentēja.
Iepriekš vēstīts, ka Vācijā piektdien sākās 62. Minhenes drošības konference, kur galvenā uzmanība tika pievērsta Ukrainai un Irānai, kā arī ASV un Eiropas attiecībām, ko satricinājusi ASV prezidenta Donalda Trampa politika. Konferencē kopumā piedalās vairāk nekā 1000 delegātu no 120 valstīm, tostarp 65 pasaules līderi un aptuveni 100 ārlietu un aizsardzības ministri.