Lidojums no Dubaijas: Latvijā atgriezušies vairāki simti cilvēku
Sestdienas naktī Rīgā piezemējušies pirmie divi Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" repatriācijas reisi no Dubaijas, liecina informācija lidojumu monitoringa mājaslapā "Flightradar24".
Sākotnēji "airBaltic" reisam "BT7701" no Dubaijas bija jāizlido piektdien plkst. 15.50 pēc Latvijas laika jeb plkst. 17.50 pēc Dubaijas laika, taču tas aizkavējās par vairāk nekā stundu un izlidoja plkst. 16.52 pēc Latvijas laika.
Savukārt otrais repatriācijas reiss "BT7703" no Dubaijas izlidoja piektdien plkst. 17.12 pēc Latvijas laika jeb plkst. 19.12 pēc Dubaijas laika.
Abi lidojumi no Dubaijas uz Rīgu veikti ar tehnisko pieturu Iraklijā, Grieķijā. Abos reisos nodrošinātas 145 sēdvietas.
"airBaltic" sabiedrisko un politisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts informēja, ka abi lidojumi bija pilni.
Trešais repatriācijas reiss "BT7756" plānots sestdien no Dubaijas Al Maktuma starptautiskās lidostas plkst. 19.20 pēc Dubaijas vietējā laika. Arī šo lidojumu uz Rīgu plānots veikt ar tehnisko pieturu Iraklijā, Grieķijā. Plānots, ka lidmašīna Rīgā varētu ierasties svētdien plkst. 3.40 pēc Rīgas vietējā laika.