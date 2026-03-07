Šī aviokompānija nejoko - ja šādi uzvedīsies, vairāk nekad nelidosi ar to
"United Airlines" vairāk nepacietīs šādu uzvedību lidojuma laikā – ieviests jauns aizliegums
"United Airlines" ir atjauninājusi savus noteikumus, nosakot, ka pasažieriem lidojuma laikā obligāti jāizmanto austiņas, ja viņi klausās audio vai skatās video savās personīgajās ierīcēs. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem ikviens pasažieris, kurš lidojuma laikā neizmantos austiņas, bet skaļi atskaņos mūziku vai video, var tikt izraidīts no lidmašīnas, un viņam potenciāli var tikt aizliegts turpmāk lidot ar šo aviokompāniju, ziņo "Daily Mail".
Lai gan aviokompānijas parasti mudina pasažierus izmantot austiņas, tikai dažas skaidri brīdina, ka šīs prasības neievērošana var novest pie izraidīšanas no lidmašīnas vai aizlieguma lidot ar šo aviokompāniju nākotnē.
"United Airlines" savā tīmekļa vietnē norāda, ka gadījumā, ja pasažieris ir aizmirsis austiņas, viņš var palūgt apkalpei bezmaksas austiņu pāri, ja tāds ir pieejams.