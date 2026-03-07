Puskaila dāma izklaidē “Rimi” pircējus, māte piekauj policistu: kriminālā province
Visā Latvijā uzdarbojušies varen neadekvāti personāži. Ogrē kāda māte, sargājot savu dēlu no aresta, vārīgi piekāvusi policistu. Savukārt Bauskā cilvēku uzmanību pie ieejas veikalā “Rimi” izklaidēja sieviete, kura bija nolēmusi vingrināties striptīzā.
Bet, lai Ventspilī aizturētu kādu pārkarsušu BMW vadītāju, policijas automašīnai nācās “bembi” taranēt. Bet Ulbrokā notverti dzīvojamo māju apķēpātāji.
Māte piekauj policistu, lai paglābtu dēlu no aresta
Laikraksts “Ogres Vēstis Visiem” apraksta kādu kriminālprocesu, kuru pirms mēneša izskatīja Austrumzemgales prokuratūrā. Pērnā gada Patriotu nedēļas laikā, 15. novembrī Valsts policijas vecākais inspektors, pildot dienesta pienākumus - aizturēt meklēšanā esošu personu, ieradās minētās personas dzīvesvietā, kur viņu sagaidīja personas māte. Gan dēlam, gan mātei alkohola ietekmē pamatīgi bija aizmiglojies prāts, kas rezultējās ar policista piekaušanu.
Atrodoties alkohola ietekmē un būdama neapmierināta ar policista veiktajām darbībām - viņas dēla aizturēšanu, Kristīne (vārds mainīts) ieķērās likumsarga dienesta formas tērpā. Turpinot iesākto, Kristīne izdarīja vairākus sitienus ar dūrēm un spērienus ar kājām pa policista ķermeni, tajā skaitā vienu reizi iesita likumsargam ar dūri pa seju, tādējādi nodarot viņam fiziskas sāpes. Lai izvairītos no apsūdzētās turpmākiem uzbrukumiem, policists pielietoja pret Kristīni fizisku spēku, viņu piespiežot pie zemes.
“Likumsargs, turpinot pildīt dienesta pienākumus, satvēra meklēšanā esošo personu un veda viņu ārā no dzīvokļa uz dienesta transportlīdzekli. Izejot no ēkas, meklēšanā esošā persona centās izrauties no satvēriena. Policists pret meklēšanā esošo personu pielietoja fizisku spēku un noguldīja viņu uz zemes, lai uzliktu rokudzelžus. Brīdī, kad varas pārstāvis turēja piespiestu pie zemes meklēšanā esošo personu, Kristīne, kura viņiem sekoja, nolūkā traucēt dēla aizturēšanu, atkal uzbruka policistam, izdarot vairākus sitienus ar dūrēm un spērienus ar kājām pa viņa galvu, muguru un kājām. Pēc saņemtā sitiena pa labās kājas ceļgala locītavu, sajūtot stipras sāpes, policists atbrīvoja meklēšanā esošo personu no satvēriena, un likumpārkāpējs aizbēga,” notikumus apraksta Ogres avīze.
Kristīne savu vainu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā atzina pilnībā un izdarīto nožēloja, kas uzskatāms par vainu mīkstinošu apstākli. Savukārt par atbildību pastiprinošu apstākli atzīstams tas, ka noziedzīgais nodarījums izdarīts alkohola ietekmē. Apsūdzētā piekrita kriminālprocesa pabeigšanai, prokurorei piemērojot viņai priekšrakstu par sodu, nosakot sodu – probācijas uzraudzību uz diviem gadiem. Cietušais likumsargs kaitējuma kompensācijas nav pieteicis.
Sieviete Bauskā atkailinās “Rimi” durvju priekšā
Otrdien, 3. martā, Bauskas novada pašvaldības policijas dežūrdaļā tika saņemta informācija par sabiedriskās kārtības traucēšanu pie tirdzniecības centra “Rimi Bauska”. Zvanītājs informējis, ka pie veikala līdzās ielu muzikantam kāda sieviete atkailinās, raksta laikraksts “Bauskas Dzīve”.
Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks Reinis Ikaunieks pastāstīja, ka zvana brīdī pie sievietes piebraukusi nenoskaidrota automašīna, kurā viņa iekāpusi un pametusi notikuma vietu. Pašvaldības policijas darbinieki devās uz norādīto adresi, taču sievieti sastapt vairs neizdevās. Reinis Ikaunieks paskaidroja, ka par šādu rīcību var tikt piemērota atbildība saskaņā ar Administratīvo sodu likuma 11. pantu par sabiedriskās kārtības traucēšanu – brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 naudas soda vienībām (viena vienība – 5 eiro).
SIA “Rimi Latvia” ārējās komunikācijas vadītāja Everita Bičkova atklāja, ka veikala apsardzes darbinieki video monitoros fiksēja neierastu rosību pie tirdzniecības centra ieejas un devās situāciju pārbaudīt: ““Brīdī, kad apsardze jau tuvojās, lai veiktu pārrunas, personu, acīmredzot paziņa, iesēdināja automašīnā un aizveda. Par notikušo policijai netika ziņots, un arī iepriekš šādi gadījumi veikala teritorijā nav konstatēti.”
Aculiecinieka internetā ievietotais video izpelnījies desmitiem baušķenieku ievērību: * “Ko šūmējas, fane ekstāzē. Apmeklējiet citzemju rokkoncertus un ne tādus vien skatus redzēsiet”: * “…vispār pavasaris taču - kaķeņu laiks”; * “Tā nav normāla sievietes uzvedība. Apkaunojoāa!”; * “Nu jau aiz loga pavasaris. Lai jau atkailinās, ja figūra atļauj. Iespējams, pret kaut ko protestēja”; * “Pavasaris taču galvā”: * “Biežāk tādus skatus”; * “Šai būtnei tāda atkailināšanās ir ierasta lieta. Viņa jau arī citos veikalos ir šādi izrādījusi savus plikumus”; * “Nezinu no kurienes tāda pārspīlēta reakcija, viņa tā krūšturi arī nenovilka, biksītes arī kājās palika, un Jūrmalā peldkostīmos arī staigā. Vai tagad ir aizliegts peldkostīmā staigā?”; * “Beidzot Bauskā sāk notikt pozitīvas lietas”; * “Palīdz nopelnīt ielu muzikantam!”
Ventspils policijas auto taranē “bembistu”
Pagājušās nedēļas naktī uz sestdienu Valsts policijas ekipāža Ventspilī fiksēja automašīnu BMW, kuru vadīja vīrietis, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu. Likumsargi pieņēma lēmumu transportlīdzekli apturēt, taču vīrietis nepakļāvās policistu likumīgām prasībām un uzsāka bēgšanu. Ņemot vērā, ka vīrietis apdraudēja satiksmes drošību, tika pieņemts lēmums automašīnu taranēt un vīrieti aizturēts. Pret vīrieti uzsākti divi kriminālprocesi un vairāki administratīvo pārkāpumu procesi.
“Bembists” traucās pa Lielo prospektu, kur krustojumā gan ar Saules ielu, gan Vasarnīcu ielu šķērsoja pie sarkanās gaismas signāla. Vairākkārtīgi pa skaļruni transportlīdzekļa vadītājam tika likts apstāties, uz ko vadītājs nereaģēja. BMW vadītājs turpināja bēgšanu un bēgšanas laikā Ganību ielā transportlīdzekļa ātrums sasniedza 152 kilometri stundā vietā, kur atļauts pārvietoties ar ātrumu 50 kilometri stundā.
“Transportlīdzeklis turpināja bēgšanu pa vietējās nozīmes ceļu un, ņemot vērā, ka transportlīdzeklis neapstājās un turpināja nepakļauties Valsts policijas likumīgām prasībām, kā arī būtiski apdraudēja ceļu satiksmes drošību, krustojumā tika pieņemts lēmums bēgošo transportlīdzekli apturēt, taranējot to, taču transportlīdzeklis neapstājās un turpināja kustību pa vietējās nozīmes ceļu, tāpēc atkārtoti tika pieņemts lēmums taranēt bēgošo transportlīdzekli, pēc kā notika sadursme un BMW nobrauca no ceļa braucamās daļas.
Likumsargi lika automašīnas vadītājam izkāpt no transportlīdzekļa, taču vīrietis nereaģēja, līdz beidzot izkāpa no automašīnas. Valsts policijas amatpersonas veica pirmo alkohola pārbaudi vīrieša izelpā un alkometrs uzrādīja alkohola klātbūtni, taču no otrās alkohola pārbaudes veikšanas vīrietis atteicās. Lai gan vīrietis tika brīdināts, ka par atteikšanos no alkohola pārbaudes veikšanas, ir paredzēta kriminālatbildība, taču viņš apstiprināja, ka atsakās no pārbaudes. Negadījumā fiziski cietušu cilvēku nav, taču ir bojāti abi transportlīdzekļi,” vēsta policijas hronika.
Valsts policijā pret vīrieti uzsākti kriminālprocesi par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu un par atteikšanos no alkohola pārbaudes, kā arī administratīvo pārkāpumu procesi par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, braukšanu, ja luksoforā deg aizliedzošais signāls. Saskaņā ar Krimināllikumu, par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, kas izpaudusies kā agresīva braukšana pēc kompetentas institūcijas amatpersonas vairākkārtējas prasības apturēt transportlīdzekli, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.
Ropažos likvidē ķēpātāju mākslas darbus
Sadarbībā ar Valsts policija Ulbrokā notverti īpašumu bojātāji, informē Ropažu novada pašvaldības policija: “Janvārī un februārī pašvaldības policijā saņemtas vairākas sūdzības no namu apsaimniekotājiem un iedzīvotājiem par to, ka Ulbrokā tiek bojātas (apķēpātas) ēkas, kas rada ēku īpašniekiem materiālus zaudējumus.
Izskatot video novērošanas ierakstu arhīvus, vienā no tiem pamanītas personas, kas uz ēkas sienas veic “mākslas darbu”, kuram ir nepārprotama līdzība ar citiem Ulbrokā paveiktajiem. Video materiāls nodots Valsts policijai, no kuras saņemta detalizētāka informācija par iespējamām aizdomās turamām personām.
Uzsākot pastiprinātu patrulēšanu vakara un nakts stundās, vienā no vakariem videonovērošanas centra kamerās pamanīta aprakstam līdzīgā persona. Policijas darbiniekiem veicot pārrunas ar personu, tā nenoliedza paveikto, jo uzskatīja, ka nodarbojas mākslu. Noskaidrota arī otra persona un apkopotā informācija nodota Valsts policija tālāko procesuālo darbību veikšanai.”