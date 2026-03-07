Saūda Arābija un Persijas līcīs.
Persijas līcī kara dēļ iestrēguši 20 000 jūrnieku
Persijas līcī kara dēļ ir iestrēguši aptuveni 20 000 jūrnieku, piektdien paziņoja Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) ģenerālsekretārs Arsenio Domingess.
Viņš sacīja, ka šie jūrnieki saskaras ar paaugstinātu risku un ievērojamu psihisku spriedzi.
"Tas ir nepieņemami un neilgtspējīgi. Visām iesaistītajām pusēm ir pienākums veikt nepieciešamos pasākumus, lai garantētu jūrnieku drošību, tai skaitā viņu tiesības un labklājību, un kuģošanas brīvību saskaņā ar starptautiskajām tiesībām," sacīja Domingess.
Persijas līci ar pasaules okeāniem savieno Hormuza šaurums, kurā kuģu kustība pašlaik ir praktiski apstājusies Irānas uzbrukumu draudu dēļ.
Persijas līča reģionā atrodas nozīmīgas naftas ieguvējvalstis, tai skaitā Apvienotie Arābu Emirāti, Bahreina, Irāka, Irāna, Katara, Kuveita un Saūda Arābija.