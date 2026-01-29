Latvijas vēstnieks: Krievijai šobrīd nav spēju militāri izaicināt NATO
Putina impereālistiskā politika ir izlaidusi džinu no pudeles, viņš ir aizgājis aiz neatgriešanās punkta, visus resursus, ko varētu ieguldīt nācijas labklājībā, atdevis karam un atkāpšanās ceļa vairs nav – tā, komentējot Krievijas radītos draudus Eiropai un karu Ukrainā, TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” stāsta Latvijas Republikas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš.
“NATO kā aizsardzības alianse strādā pie dažādiem scenārijiem, arī pie maz ticamiem scenārijiem,” stāsta Riekstiņš un piebilst, ka, viņaprāt, šobrīd, kad Krievija ir pilnībā aizņemta ar karadarbību Ukrainā, Krievijai nav tādu militāru spēju, lai izaicinātu kādu no NATO dalībvalstīm vai NATO aliansi kopumā. Būtisks esot jautājums, kas notiks tad, kad karš beigsies un kā tas beigsies? “Kāda būs tābrīža Krievijas vadības pozīcija, kas tiks darīts ar karā ne tikai fiziski, bet arī mentāli sakropļotajiem cilvēkiem, kuriem it kā jāatgriežas civilajā dzīvē Krievijā…?” retoriski jautā vēstnieks un atceras novēroto Krievijā: “Pēc tiem gadiem, ko es pavadīju vēstnieka darbā Maskavā, man šķiet, ka viena no lielākajām problēmām ir tā, ka šī Kremļa un Putina agresīvā, impereālistiskā politika ir izlaidusi džinu no pudeles un Krievijas sabiedrībā atmodinājusi nejaukas iezīmes.” Kā teic Riekstiņš, šis nejaukais, imperiālais gars, kurš krievu tautai, visticamāk, piemita, bet bija apslāpēts, jo netika uzskatīts par labo toni, tagad pēc ilgstošas propagandas masu medijos, stāstot, kā tūlīt uzlaidīs gaisā Vašingtonu, Baltijas valstis, uzjundījis krievu nācijā imperiālo garu ar jaunu sparu. Kā ar to tikt galā – lūk, tas esot jautājums.
Arī pats Putins nonācis strupceļā un atpakaļceļa viņam vairs nav. Uz jautājumu, vai četri kara gadi ir vairojuši Putina impereālistisko apetīti vai gluži pretēji – to mazinājuši, vēstnieks atbild sekojoši: “Nezinu. Būtu jāprasa viņam. Es domāju, ka primārais jautājums ir par ko citu, ka Putins ir aizgājis aiz tā neatgriešanās punkta, respektīvi, viņš ir tik daudz izdarījis praktiskajā ziņā ne tikai salaužot jebkādas uzticamības attiecības ar Rietumiem… Viņa vadībā pastrādāti kara noziegumi, un par to būs jānes atbildība. Krievijas ekonomikas sagraušana, Krievijas demogrāfijas problēmas - viņam ir jābūt atbildīgam par to, kas notiek Krievijā. Neapšaubāmi, ka Krievija, kura ar saviem dabas resursiem varētu būt bagāta valsts, kas varētu šo savu bagātību ieguldīt iedzīvotāju izglītībā un labklājības celšanā, viņš to visu ir iemetis impereālistiskajā, agresīvajā karā. Un viņš personīgi, es domāju, ka no tā vairs nevar atkāpties. Viņš nevar izmainīt savu politiku un mana prognoze ir: kamēr viņš ir pie varas Krievijā, jārēķinās, ka šī politika turpināsies, lai arī cik žēl man to nebūtu teikt, jo runa ir par mūsu tiešajiem kaimiņiem.”