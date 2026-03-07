Vietām Kurzemē un Vidzemē apledo autoceļu posmi
Šorīt plkst. 6:30 vietām Kurzemē un Vidzemē apledo valsts galveno un reģionālo autoceļu posmi. Slidenos posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 33 ziemas tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Vidzemes šoseja (A2) posmā no Raunas pagrieziena līdz Virešiem;
- Liepājas šoseja (A9) posmā no Skrundas līdz Kalvenei
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Kuldīgas, Saldus, Tukuma, Dobeles, Cēsu un Gulbenes apkārtnē.
Autovadītājiem jārēķinās, ka braukšanas apstākļi uz grants autoceļiem nākamajās dienās un nedēļās var būt īpaši apgrūtināti, ceļam jāplāno papildu laiks, kā arī jāpārbauda autotransporta aprīkojums, lai tas būtu piemērots braukšanai šādos apstākļos.
Grants autoceļi ziemā tika uzturēti ar piebraukta sniega kārtu, šogad daudzviet tā bija izveidojusies diezgan bieza. Sniegam kūstot, uz grants autoceļiem veidosies ledus, ko nosegs ūdens kārta no kūstoša sniega. Piebrauktā sniega slīdamību mazina ar rievošanu, vai, kaisot smilti.
Atkusnī šie darbi ir neefektīvi, jo rievas izkūst, bet smilti noskalo ūdens.
Savukārt novecojušā asfaltā mainīgos laikapstākļos, kad gaisa temperatūra svārstās virs un zem nulles, kā arī atkusnī, var pastiprināti veidoties bedres.