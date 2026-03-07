Donalds Tramps prognozē, kurā valstī "pavisam drīz kritīs" komunistu režīms
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka Kuba ir nākamā valsts viņa darba kārtībā pēc Irānas, un prognozēja, ka Kubas komunistu režīms "pavisam drīz kritīs".
"Viņi ļoti grib vienoties," Tramps sacīja telefona intervijā raidsabiedrībai CNN dienu pēc saviem izteikumiem, ka viņš pēc kara pret Irānu pievērsīsies kādam projektam saistībā ar Kubu.
"Mēs tieši tagad pa īstam fokusējamies uz to. Mums ir daudz laika, bet Kuba ir gatava - pēc 50 gadiem," Tramps piebilda, paskaidrojot, ka viņš par galveno atbildīgo Kubā izraudzītos valsts sekretāru Marko Rubio.
Tramps un kubiešu imigrantu dēls Rubio neslēpj savu vēlmi panākt režīma maiņu Kubā pēc Venecuēlas līdera Nikolasa Maduro sagūstīšanas 3. janvārī.
ASV Valsts departamenta koordinators Kubas lietās Robs Alisons nesen Havanā tikās ar augstiem katoļu baznīcas pārstāvjiem, piektdien platformā "X" pavēstīja ASV vēstniecība Havanā, gan neizpaužot šo tikšanos laiku.
Vēstniecība pievienoja fotogrāfiju, kurā Alisons un ASV pilnvarotais lietvedis Kubā Maiks Hamers tiekas ar kardinālu Huanu de la Kladidadu un Kubas katoļu bīskapu konferences priekšsēdētāju Arturo Gonsalesu.
Šīs tikšanās laikā tika apspriesta Vašingtonas sūtītā humānā palīdzība un "nepieciešamība pēc pārmaiņām, lai uzlabotu situāciju Kubā", piebilda vēstniecība.
Tramps ir vairākkārt paudis pārliecību, ka Kubas režīms ir gatavs sabrukt. Lai to paātrinātu, viņš noteicis energoresursu blokādi pret Kubu, un Kuba kopš 9. janvāra nav saņēmusi naftas piegādes.