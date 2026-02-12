VIDEO: Ukrainas raķetes netālu no Volgogradas iznīcinājušas GRAU arsenālu. Tiek evakuēti Kotlubanas iedzīvotāji
Volgogradas apgabala gubernators Andrejs Bočarovs apstiprināja, ka raķešu trieciens izraisīja ugunsgrēku Krievijas Aizsardzības ministrijas objektā netālu no Kotlubanas.
12. februāra naktī Ukrainas bruņotie spēki veica raķešu triecienu stratēģiskiem objektiem Krievijas Volgogradas apgabalā. Sākotnējā informācija leicina, ka Kotlubanā tika iznīcināta munīcijas noliktava. Volgogradas apgabala iedzīvotāji ziņo, ka pirmie sprādzieni netālu no Kotlubanas ciema notikuši aptuveni pulksten 3:00 no rīta.
Vairāki sprādzieni notikuši GRAU militārās noliktavas apkārtnē. GRAU ir Krievijas Aizsardzības ministrijas Galvenās raķešu un artilērijas direktorāta arsenāls, un tas ir viens no svarīgākajiem Ukrainas bruņoto spēku mērķiem.
Volgogradas apgabala gubernators Andrejs Bočarovs apstiprināja, ka pagājušajā naktī raķešu uzbrukumā tika trāpīts stratēģiskiem objektiem reģionā. Viņš teica, ka ugunsgrēks Krievijas Aizsardzības ministrijas objekta teritorijā netālu no Kotlubanas ciema izcēlies "krītošu atlūzu" rezultātā.
Vietējās varas iestādes ir devušas rīkojumu evakuēt Kotlubanas iedzīvotājus. Evakuācija notiek ar autobusu. Krievijas Aizsardzības ministrija jau ir paziņojusi, ka 12. februāra naktī Krievijas pretgaisa aizsardzība virs Krievijas teritorijas esot notriekusi 106 Ukrainas bezpilota lidaparātus. Nav pieminēts raķešu uzbrukums GRAU arsenālam Volgogradas apgabalā.
11. februārī Ukrainas bezpilota lidaparāti jau trāpīja naftas pārstrādes rūpnīcai Volgogradas apgabalā. Minētā pārstrādes rūpnīca ir "Lukoil" pārstrādes rūpnīca Volgogradā. Tā piegādā degvielu Krievijas armijai un tāpēc Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir leģitīms mērķis. Trieciena sekas tiek noskaidrotas. 2025. gadā šī pārstrādes rūpnīca vairākas reizes apturēja darbību pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu triecieniem.