Uzdodoties par izsauktā "Bolt" vadītāju, mēģina nolaupīt jaunieti: bīstams incidents Viļņā
Naktī uz svētdienu Viļņā, iespējams, noticis mēģinājums nolaupīt kādu jaunieti, kura uz ielas gaidīja izsaukto taksometru.
Kā vēsta portāls "Lrytas", kāda jauniete uz ielas gaidījusi iepriekš izsauktu taksometru, taču pieredzējusi situāciju, kas varēja izvērsties traģiski. Izsauktā "Bolt" automobiļa vietā pie viņas piebraucis sarkans mikroautobuss, no kura izkāpis vīrietis un krievu valodā uzstājīgi aicinājis meiteni kāpt transportlīdzeklī, melīgi apgalvojot, ka ir izsauktā taksometra vadītājs.
No bīstamas situācijas jaunieti pasargāja tikai tas, ka laikus ieradās īstais "Bolt" taksometrs.
Jauniete par neparasto gadījumu informējusi policiju un dalījusies ar pieredzēto sociālajos tīklos. Viņa stāsta, ka plkst. 1.35 izgājusi uz ielas, lai sagaidītu izsaukto taksometru. Tā kā lietotne rādīja, ka automašīna ieradīsies pēc minūtes, meitene piegājusi tuvāk brauktuvei. Apkārt citu cilvēku nav bijis. Tajā brīdī piebraucis sarkans mikroautobuss ar tonētiem aizmugurējiem stikliem, kurā sēdējuši divi vīrieši.
Transportlīdzeklis sākumā apstājies nedaudz tālāk, bet tad piebraucis pavisam tuvu, aizsedzot meitenei skatu, tāpēc viņa nedaudz atkāpusies.
Viņš rādījis tālruņa ekrānu ar tekstu krievu valodā un mēģinājis pārliecināt, ka ir izsauktā kopbraukšanas pakalpojuma vadītājs.
Ieskatoties ekrānā, jauniete pamanījusi, ka tajā nav nekādas informācijas par viņas pasūtījumu — nebija norādīta galamērķa adrese, vienīgi viņas tābrīža atrašanās vieta.
Meitene atkāpusies un pamanījusi, ka mikroautobusa reģistrācijas numura burti ir NJC, taču ciparus iegaumēt nav izdevies. "Tajā brīdī piebrauca īstais 'Bolt' automobilis, un es nekavējoties devos pie tā,” viņa norādīja.
Ar savu notikumu versiju portālam "tv3.lt" dalījās arī pats "Bolt" vadītājs. Viņš atceras, ka, ierodoties norādītajā vietā, pamanījis ceļa vidū stāvošu mikroautobusu ar ieslēgtām avārijas gaismām. Blakus tam atradusies jauniete, kura sarunājusies ar kādu vīrieti. Tiklīdz meitene pamanījusi īsto taksometru, viņa nekavējoties pieskrējusi pie automašīnas un iesēdusies salonā.
"Patiesībā es nemaz neplānoju pieņemt šo braucienu – bija jau ap diviem naktī, un es beidzu darbu.
Tomēr kaut kāda iemesla dēļ nolēmu izpildīt pēdējo pasūtījumu. Domāju, ka tur nonācu īstajā brīdī.
Ja viņas stāstītais ir patiesība, iespējams, biju tur tieši laikā, lai viņu izglābtu,” atzina autovadītājs.
Lai gan incidents notika īsi pēc pusdiviem naktī, Lietuvas policija apstiprinājusi, ka oficiāls ziņojums par notikušo saņemts ap plkst. 4.00, kad jauniete bija nonākusi drošībā un vērsusies pēc palīdzības. Šobrīd likumsargi skaidro visus apstākļus un ir uzsākuši izmeklēšanu.