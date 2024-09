Dobeles novadā bērns sastrādā blēņas un izdomā stāstu par savu nolaupīšanu. Vecāki izsauc policiju

Jau ziņots, ka otrdien, 17. septembrī, Latvijas iedzīvotājus satrauca ziņas par iespējamu bērnu nolaupīšanas mēģinājumu Dobeles pusē. Sociālajos medijos publiskotā informācija liecināja, ka pirmdienas vakarā Gardenē it kā mēģināts nolaupīt deviņgadīgu zēnu. Nolaupīšanas mēģinājuma laikā puisēnam esot bijis piedāvāts iekāpt auto, kad viņš atteicās, tika izmantota piparu gāze, kura par laimi puisēnam netrāpīja acīs, bet uz citām sejas daļām, līdz ar to bija iespēja no laupītājiem aizbēgt. Bērnu zagļi esot bijuši ar baltu mikroautobusu. Patreiz puisēns esot mājās pie saviem vecākiem un viss veiksmīgi beidzies.