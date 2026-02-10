"Krievijas "elite" dod mājienus Putinam, ka pienācis laiks beigt karu," norāda Z patriots
Krievijas "elite" izmanto valsts pārvaldītos medijus, lai mēģinātu sasniegt diktatoru Vladimiru Putinu un piespiest viņu izbeigt karu pret Ukrainu, apgalvo Z patriots Maksims Kalašņikovs.
Kremlim lojālie valsts mediji Krievijā negaidīti ir sākuši ziņot patiesību par valsti apdraudošo ekonomisko katastrofu. Tā vietā, lai stāstītu par to, ka viss tiek kontrolēts, propaganda ir pārgājusi panikas režīmā. Tas ir skaidrs pierādījums noskaņojumam, kas valda Krievijas "elites" vidū.
Tā savā blogā raksta pazīstamais krievu Z blogeris Maksims Kalašņikovs. Viņš pievērsa uzmanību rakstam valdību atbalstošajā izdevumā "Moskovskij Komsomolets", kurā apgalvots, ka Krievijas budžeta deficīts šogad varētu sasniegt rekordlielu 10 miljardu rubļu līmeni. Tas ir ļoti nopietns rādītājs, uzskata Kalašņikovs.
"Tas nozīmē tikai vienu: Vladimiru Vladimiroviču vajā daļa no Krievijas elites. Viņi necaurspīdīgi dod mājienus, ka ir pienācis laiks beigt karu. Pretējā gadījumā notiks sabrukums," rakstīja Z patriots.
Viņš uzsvēra, ka situācija Krievijas ekonomikā ir patiesi katastrofāla. Nacionālais labklājības fonds četru kara gadu laikā ir izsmelts un nespēs kompensēt deficītu. Šodien viss, kas tur palicis, ir zelts, ko Krievija jau aktīvi pārdod.
Maskava nevar palielināt dārgmetālu pārdošanas apjomus, jo tas izraisītu cenu sabrukumu. Kremļa vienīgā iespēja ir iegrābties krievu banku kontos. Taču šis solis ir ārkārtīgi bīstams, potenciāli izraisot sociālus nemierus un gāžot valdību. Z blogeris ir pārliecināts, ka nav nekādas cerības uz Ķīnu. Sji kategoriski atsakās dot Maskavai kredītu agresijas turpināšanai, pat ja karš un Krievijas vājināšanās nāktu par labu Pekinai.
"Kopumā Krievijas elite uzdod Putinam nepatīkamus jautājumus," secināja Kalašņikovs.