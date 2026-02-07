Putins tagad ļauj Kima karavīriem Kurskā vadīt arī dronus
Kā ziņo laikraksts "Wall Street Journal", Ziemeļkorejas karavīri vairs Ukrainā nav tikai lielgabala gaļa - viņiem uzticēts arī kāds cits uzdevums.
Gada nogalē Ziemeļkorejas diktators Kims Čenuns izmantoja izdevību, lai slavētu Ziemeļkorejas īpašās attiecības ar Krieviju, kas esot nostiprinātas, “lejot asinis un zaudējot dzīvības vienos un tajos pašos ierakumos”. Viņš šajā runā, protams, atsaucās uz to, ka aizvadītajā gadā Ziemeļkoreja uzsāka bezprecedenta militāru sadarbību ar Kremļa saimnieku, nosūtot uz fronti Ukrainā aptuveni 15 000 karavīru.
Tāpat Ziemeļkoreja piegādājusi Krievijas armijai lielus munīcijas un artilērijas apjomus, un tiek pieļauts, ka pretī starptautiski izolētā un nabadzīgā valsts saņem no Krievijas finansiālu atlīdzību, militārās tehnoloģijas un sadarbības garantijas.
Tagad laikraksts "Wall Street Journal", atsaucoties uz Ukrainas izlūkdienestu informāciju, ziņo, ka Ziemeļkorejas karavīri Kurskas apgabalā vairs nekalpo tikai kā lielgabala gaļa, bet arī izmanto izlūkošanas dronus, atmīnē teritorijas un veic artilērijas triecienus. Sākotnēji, 2024. gadā, viņi tika izmantoti tikai tā dēvētajās “pašnāvnieku viļņu” uzbrukuma operācijās.
Tikmēr aptuveni 3000 Ziemeļkorejas karavīru, kā ziņots, jau ir atgriezušies dzimtenē; Ukrainas frontē viņus acīmredzot nomainījušas jaunas Kima Čenuna vienības. Tikmēr saskaņā ar Apvienotās Karalistes izlūkdienestu sniegto informāciju, Ziemeļkoreja frontē zaudējusi vairāk nekā 6000 karavīru.