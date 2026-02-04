Eksperts iepazīstina ar faktiem, kas izskaidro, kāpēc Putina uzbrukums NATO valstīm varētu būt veiksmīgs
Ukrainas militārais eksperts Aleksandrs Musienko apsprieda atsevišķu Eiropas valstu juridiskās īpatnības, kas ļautu Putinam attīstīt veiksmīgu agresiju pret kādu no alianses dalībvalsti.
Putins ne tikai varētu izlemt uzbrukt NATO valstīm, bet šāda operācija varētu būt veiksmīga, ja netiktu grozīti atsevišķu Eiropas valstu likumi, uzskata Aleksandrs Musienko.
Kā piemēru militārais eksperts minēja Vāciju, kur militārpersonām nav atļauts pašiem notriekt dronu. Šādā gadījumā viņiem ir jāizsauc policija. Militāri politikas eksperts ar šo info dalījās savā "YouTube" kanālā.
"Pēc tam, kad parādījās ziņas par Polijas Radio ZET izmeklēšanu, es nemaz nebūtu pārsteigts par NATO. Radio ZET ziņo, ka drons nokritis uz militāro vienību. Pagājušajā trešdienā nezināmas izcelsmes drons ietriecās militārajā vienībā Pšasnišā. Šī specializētā izlūkošanas un elektroniskās kara vienība vāc informāciju un uzrauga radio telpu Polijas ziemeļos, īpaši jutīgajā Suvalku koridorā.
Izrādās, ka drons lido virs militārās vienības, kas ir atbildīga par elektronisko karadarbību vienā no neaizsargātākajām NATO austrumu flanga zonām, un šī vienība pastāv, lai to apturētu (nosēdinātu vai iznīcinātu)," ar ziņām no Polijas dalījās Ukrainas Bruņoto spēku Teritoriālās aizsardzības spēku virsnieks.
Turklāt Musienko skaidri nodemonstrēja NATO vājās vietas, kas Putinam dod iespēju veiksmīgām militārām operācijām pret NATO: "Starp citu, Vācijā netālu no militārās bāzes lidoja drons. Vai jūs zināt, ko izdarīja dežūrējošais karavīrs? Viņš izsauca policiju, jo saskaņā ar likumu noteiktās Vācijas zemēs militārpersonām nav atļauts notriekt dronus, jo tā ir spēka pielietošana valsts iekšienē, kas ir aizliegta. Tikai tagad viņi ķeras pie likumdošanas grozīšanas. Kā jūs domājat, ka Putins mēģinās uzbrukt šādam NATO? Es domāju, ka jā, ja vien netiks veikti steidzami pasākumi."