Krievijas deputāts tribīnē pasaka ko tādu, kas nerādās Putina ļaunākajos murgos - viņu, protams, aizturēja
Krievijas pilsētā Samarā 69 gadus vecajam politiķim Grigorijam Jeremejevam izvirzīta apsūdzība par "Krievijas armijas diskreditēšanu" pēc tam, kad viņš reģionālajā parlamentā uzstājās ar runu, nosodot Vladimiru Putinu un karu Ukrainā.
Decembra beigās Jeremejevs pieņēma uzaicinājumu uzstāties ar runu vietējās domes sēdē. Savas runas laikā Jeremejevs nesaudzēja ne vietējos deputātus, ne Kremli. Viņš ar skaitļiem pierādīja kara bezjēdzību un aicināja to nekavējoties izbeigt.
📹 | Russian politician charged with ‘discrediting army’ over speech calling for end of war in Ukraine— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) January 29, 2026
A politician in the Russian Volga region city of Samara has been charged with “discrediting the Russian army” for a speech he gave in the regional assembly condemning Vladimir… pic.twitter.com/D8EZitjmXd
Politiķis uzsvēra, ka Krievija šo karu nevar uzvarēt tīri ekonomisku iemeslu dēļ. "Krievijas daļa pasaules ekonomikā ir tikai 2%, kamēr NATO valstīm tā pārsniedz 50%," skaidroja Jeremejevs. Viņš šo karu nosauca par iracionālu naudas šķiešanu un bezjēdzīgu "cilvēku dzīvību malšanu".
Jeremejevs arī atklāti pateica, ko domā par Krievijas diktatoru. Viņš paziņoja, ka Vladimirs Putins jau sen ir sapratis, ka iebrukums Ukrainā bija kļūda. Taču tagad prezidents vairs nespējot atkāpties un izvest karaspēku, jo viņa ego neļauj ieiet vēsturē kā zaudētājam.
Viņš aicināja zālē sēdošos deputātus: atzīt kopīgu atbildību par šo neveiksmi; atvainoties vēlētājiem; kopīgi pieprasīt Putinam apturēt karu.
Valdošās partijas "Vienotā Krievija" deputāti nekavējoties izsauca policiju un Jeremejevs tika aizturēts.
Jeremejevs ir Krievijas Demokrātiskās partijas biedrs. Šis politiskais spēks dibināts 20. gadsimta 90. gados, taču pašlaik tam nav pārstāvniecības nevienā Krievijas valsts varas līmenī.