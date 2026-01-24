Putins zaudējis "pasaules gangstera" tēlu
Krievijas diktatora Vladimira Putina "pasaules gangstera" tēlam ir dots spēcīgs trieciens, un viņa pēdējā laika retorika kļuvusi negaidīti mīksta, īpaši ņemot vērā klusēšanu par ASV operāciju Venecuēlā, norāda analītiķi.
Britu izdevums "The Economist" akcentē Putina 15. janvāra uzstāšanos, kurā ierastās agresijas vietā skanēja aicinājumi uz sadarbību un starptautisko tiesību ievērošanu.
Īpaši zīmīgi, ka Krievijas līderis savā runā pilnībā ignorēja neseno ASV iebrukumu Venecuēlā un sava sabiedrotā Nikolasa Maduro sagūstīšanu. Tāpat viņš nekomentēja to, ka izgāzusies Krievijas pretgaisa aizsardzība un sagrābti Krievijas"ēnu flotes" tankkuģi, aso retoriku atstājot ārlietu ministra Sergeja Lavrova ziņā.
Eksperti norāda, ka kontroles zaudēšana pār Venecuēlu – valsti, kas kopš 2000. gada bija stratēģisks Maskavas partneris ieroču tirdzniecībā un sankciju apiešanā, – grauj Putina reputāciju. Ātrā un efektīvā ASV operācija ir parādījusi Krievijas stratēģisko spēju robežas un sagrāvusi mītu par Maskavas "pārākumu eskalācijā".
Cenšoties atgūt ietekmi, Kremlis ir pastiprinājis triecienus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai un stingrāk ierobežojis internetu valsts iekšienē, taču stratēģiskā iniciatīva, pēc analītiķu domām, ir zaudēta.