Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai un visā valstī izsludinājusi ārkārtējo stāvokli
28. februāri Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai. Par to paziņoja Izraēlas aizsardzības ministrs Israels Kacs. Viņš norādījis, ka tas darīts, lai novērstu draudus Izraēlai.
Operācijā piedalās arī Amerikas Savienotās Valstis, ziņoja "New York Times", atsaucoties uz avotu.
"Izraēlas valsts veica preventīvu triecienu Irānai, lai novērstu draudus Izraēlai," sacīja Kacs.
Avots Izraēlas Aizsardzības ministrijā aģentūrai "Reuters" pastāstīja, ka trieciens tika saskaņots ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Operācija tika plānota pirms vairākiem mēnešiem, un precīzs sākuma datums tika noteikts pirms vairākām nedēļām, piebilda amatpersona.
Laikraksts "The New York Times", atsaucoties uz avotu, ziņo, ka ASV ir tieši iesaistītas operācijā. Pēc ASV amatpersonas teiktā, desmitiem triecienu veic amerikāņu lidmašīnas, kas izvietotas bāzēs Tuvajos Austrumos, tostarp uz lidmašīnu bāzes kuģiem.
Vārdā neminēta ASV amatpersona apstiprināja šo informāciju aģentūrai "Reuters". "ASV uzbrūk Irānai no gaisa un jūras," viņš paziņoja.
Gaidot atriebības triecienu, visā Izraēlā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, un iedzīvotājiem ir ieteikts palikt bumbu patvertņu tuvumā.
Teherānas centrā bija dzirdami sprādzieni, un virs pilsētas paceļas dūmu mutuļi, apstiprināja Irānas ziņu aģentūra IRNA.
"Sprādzienu veids liecina, ka tas ir raķešu uzbrukums," vēsta Irānas ziņu aģentūra "Fars".
Pirmais trieciens Teherānā veikts netālu no augstākā līdera ajatollas Ali Hamenei biroja.
Augstākais līderis Ali Hameneji neatrodas Irānā. Viņš atrodas drošā vietā, aģentūrai "Reuters" pastāstīja viņa pārstāvis.
Dienu iepriekš ASV prezidents Donalds Tramps brīdināja, ka, iespējams, būs jāpieņem "grūts lēmums" attiecībā uz Irānu. Pēdējās nedēļās ir pieaudzis saspīlējums par iespējamiem ASV triecieniem Irānai, mēģinot vienoties par Irānas kodolprogrammu.