Šodien 11:18
Policija meklē Rīgā pazudušo nepilngadīgo Rinaldu Kvēpiņu
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo nepilngadīgo Rinaldu Kvēpiņu, kurš izgājis no savas dzīvesvietas un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.
Rinalda pazīmes: augums ap 175 cm, vidējas miesas būves, īsi, gaiši mati. Bija ģērbies melnā virsjakā, zilās džinsa biksēs, baltos "Reebok" apavos, melnā cepurē. Uz sejas, iespējams, maska ar baltiem uzrakstiem. Līdzi bija pleca soma ar zaķa attēlu.
Īpašas pazīmes: zem abām acīm ir mazas rētas.
Valsts policija aicina aplūkot Rinalda fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!