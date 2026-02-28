Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem nodrošināts daudzveidīgs sociālais atbalsts
Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem ir nodrošināts daudzveidīgs sociālais atbalsts – gan sociālie pakalpojumi, gan pabalsti, kā arī citas priekšrocības un atvieglojumi.
Jūrmalniekiem pērn bija nodrošināti kopumā 22 pašvaldības sociālā atbalsta veidi, tostarp brīvprātīgo iniciatīvu pabalsti, un 18 sociālie pakalpojumi.
Pārskatā esam apkopojuši informāciju par iedzīvotājiem nozīmīgākajiem atbalsta veidiem 2025. gadā, atbalsta saņēmēju skaitu un atbalstam izlietoto finansējumu no pašvaldības budžeta.
Vispieprasītākais bija pabalsts veselības aprūpes pieejamības uzlabošanai – 200 eiro gadā. Pašlaik Jūrmala ir vienīgā pašvaldība Latvijā, kas šādu pabalstu piešķir pilnīgi visiem pilsētā deklarētajiem senioriem. Šis pabalsts paredzēts pacienta iemaksām un līdzmaksājumiem, veselības aprūpes un zobārstniecības pakalpojumiem, medikamentiem un medicīnas precēm, tostarp optikai un vitamīniem, kā arī citiem ar veselības uzlabošanu saistītiem izdevumiem.
Otrs pieprasītākais pabalsta veids – vienreizējs pabalsts bērniem un izglītojamajiem mācību procesa atbalstam. Pabalstu 100 eiro gadā piešķir katram Jūrmalā deklarētajam bērnam no pusotra gada līdz pat 25 gadu vecumam, ja izglītojamais mācās klātienē.
Jūrmalas pašvaldība piešķir arī pabalstu politiski represētajiem, personām ar izcilu mūža ieguldījumu, Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, rīcībnespējīgo personu aizgādņiem, mājokļa pabalstu u.c.
Sociālo pakalpojumu un sociālā atbalsta sniegšanu iedzīvotājiem Jūrmalā koordinē Labklājības pārvalde. Pakalpojumu sniegšanu nodrošina pašvaldības SIA “Veselības un sociālo pakalpojumu centrs-Sloka”, sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri” un biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”.
Aicinām jūrmalniekus iepazīties ar pašvaldībā pieejamajiem sociālās palīdzības, pakalpojumu un pabalstu veidiem vietnē sadaļā “Pakalpojumi”.
Arī 2026. gadā pašvaldības budžetā galvenā uzmanība pievērsta tam, lai saglabātu un paplašinātu pašvaldības noteiktos atvieglojumus, sociālās garantijas un pabalstus Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem. No 2026. gada Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem nodrošināts jauns pašvaldības noteikts atvieglojums – 90% atlaide nekustamā īpašuma nodoklim par mājokli no mājokļa kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 eiro, kā arī saglabāts 90% nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums par zemi.
Visās pašvaldības skolās un bērnudārzos arī šajā gadā ir nodrošināta bezmaksas ēdināšana, kam budžetā paredzēti 3,19 miljoni eiro. Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem, uzrādot Jūrmalas iedzīvotāja karti, ir pieejami divi bezmaksas braucieni dienā ar vilcienu maršrutā “Ķemeri–Rīga–Ķemeri”; šim mērķim budžetā atvēlēti 3,29 miljoni eiro. Visiem jūrmalniekiem, uzrādot Jūrmalas iedzīvotāja karti, arī turpmāk pilsētas sabiedriskais transports – braukšana Jūrmalas autobusos – būs bez maksas; tam pašvaldības budžetā paredzēti 3,69 miljoni eiro.
Pašvaldības atbalsts iedzīvotājiem ir nozīmīgs – par to liecina fakts, ka Jūrmala ir vienīgā valstspilsēta Latvijā, kurā pēdējos gados ir stabili pieaudzis deklarēto iedzīvotāju skaits. Kā liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati, laikposmā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 1. janvārim iedzīvotāju skaits, kuri Jūrmalā deklarējuši savu dzīvesvietu, pieaudzis par 1702 personām.
Katrs Jūrmalā deklarētais iedzīvotājs tiešā veidā palīdz pilsētai attīstīties. Jūrmalā dzīvesvietu deklarējušo iedzīvotāju samaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis veido vairāk nekā 60% no pašvaldības nodokļu ieņēmumiem. Jo vairāk cilvēku deklarē dzīvesvietu Jūrmalā, jo vairāk līdzekļu pašvaldība var ieguldīt ielu un iekšpagalmu sakārtošanā, vides labiekārtošanā, izglītībā, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā, kultūras un sporta piedāvājuma paplašināšanā, plašākā atbalstā iedzīvotājiem, kā arī sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanā.