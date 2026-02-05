Igaunijas premjers kritizē prezidenta Karisa izteikumus par sarunām ar Krieviju un teritoriju atdošanu
Igaunijas prezidenta Alara Karisa aicinājums Eiropas Savienībai (ES) iecelt īpašo sūtni sarunām ar Krieviju un pieļāvums, ka Ukraina miera vārdā varētu atdot Krievijai daļu teritorijas, neatbilst Igaunijas pamatvērtībām, ceturtdien paziņoja Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals. Viņš uzsvēra, ka atbalsts Ukrainai un spiediena izdarīšana uz Krieviju vienmēr ir bijusi un joprojām ir Igaunijas ārpolitikas līnija.
"Es neuzskatu par lietderīgām atsevišķas sarunas ar [Krievijas diktatoru Vladimiru] Putinu, viņa uzaicināšanu pie sarunu galda un leģitimēšanu. Vienīgais [ceļš] ir spiediens uz Krieviju: caur "ēnu floti", caur aktīviem, caur vīzu ierobežojumiem karavīriem un citām pasākumiem. Šajā jautājumā mēs kā valsts esam bijuši ļoti konsekventi," preses konferencē sacīja Mihals.
"Mēs esam viens no lielākajiem Ukrainas palīgiem, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, un, manuprāt, mums ir iemesls lepoties ar to. Tā nav sacensība, tas ir princips," viņš piebilda.
Mihals pauda pārliecību, ka kļūdains ir arī uzskats, ka ES it kā nav pārstāvēta vai necenšas panākt mieru. "Es varu teikt, ka Eiropas Savienība pastāvīgi atrodas pie sarunu galda. Mēs esam tur kopā ar Ukrainu. Laiku pa laikam pie šī galda kopā ar ES un Ukrainu piedalās arī Savienotās Valstis, un pēdējā laikā - arvien biežāk," norādīja Igaunijas premjerministrs.
Viņš piebilda, ka ne Francijas prezidenta Emanuela Makrona diplomātiskie centieni, ne toreizējā Vācijas kanclera Olafa Šolca pieklājība nespēja novērst Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. "Tas tā nefunkcionē. Attiecībā uz Krieviju ir iedarbīgs tikai spiediens. Kad diktatoram atslēdz skābekli, tad var virzīties tālāk," teica Mihals.
Attiecībā uz ideju par miera panākšanu, Ukrainai piekāpjoties agresoram teritoriālajos jautājumos, Mihals pauda viedokli, ka Krievijas un Putina mērķis nav atņemt atsevišķu Ukrainas daļu. "Viņam nav vajadzīga teritorija pati par sevi, viņš vēlas atņemt Ukrainai suverenitāti. Kad sabiedrotie, kuriem jānodrošina Ukrainas neatkarība un uzticams atbalsts tai, saka - atdodiet gabalu. Bet kāds tas gabals ir? Vai pietiek ar Donbasu, vai jāatdod arī Kijiva? Vai ar to būs pietiekami?" retoriski jautāja Mihals.
"Es šajos izteikumos neredzu pretrunas starp valdību un prezidentu. Es redzu pretrunas ar Igaunijas valsts ārpolitikas kursu, kas, protams, ir plašāks nekā tikai valdība. Tas ir gan parlaments, gan tās pašas pamatvērtības, ko Igaunija iemieso," uzsvēra premjerministrs. "Šie izteikumi, bez šaubām, bija neveiksmīgi. Man ir ļoti labas attiecības ar prezidentu, tas ir vispārzināms, tāpēc man ir ļoti žēl, ka es vispār esmu spiests kaut ko tādu teikt," piebilda Mihals.
"Mums arī vajadzētu būt iespējai izteikt savu viedokli, bet, kā redzat, mēs esam nedaudz nokavējuši. Mums vajadzēja sākt, varbūt ne [ASV] prezidentam [Donaldam] Trampam, bet varbūt Eiropas Savienībai, lai sāktu arī diplomātiski meklēt risinājumus," "Euronews" teica Kariss. "Pirms pāris gadiem mums bija nostāja, ka nerunājām ar agresoriem, un tagad mēs uztraucamies, ka neesam pie sarunu galda," sacīja Kariss. Savukārt intervijā ASV televīzijas kanālam NBC Kariss teica, ka miera vārdā Ukrainai pašai jāpieņem lēmums atdot Krievijas sagrābtās teritorijas, lai apturētu cilvēku dzīvību zaudēšanu Krievijas uzbrukumos.
Tomēr Igaunijas Ārlietu ministrijai ir atšķirīgs viedoklis no prezidenta. Komentārā "Euronews" Igaunijas Ārlietu ministrija brīdināja, ka nevajadzētu iesaistīties sarunās ar Krieviju.