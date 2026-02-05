Francijas prezidenta Emanuela Makrona sūtnis Kremlī aizvadījis slepenas sarunas ar Putina pārstāvjiem
2025. gada decembrī Francijas prezidents Emanuels Makrons paziņoja, ka Eiropai ir jāatjauno tiešs dialogs ar Krieviju, ņemot vērā Ukrainas intereses.
Francijas prezidenta galvenais diplomātiskais padomnieks Emanuels Bons šonedēļ apmeklēja Maskavu, kur rīkoja slepenas sarunas ar Krievijas diktatora Vladimira Putina pārstāvjiem, ziņo aģentūra "Reuters", atsaucoties uz iekšējo informāciju.
Saskaņā ar "Reuters" sniegto informāciju Bons ar Krievijas pārstāvjiem apsprieda vairākus svarīgus jautājumus, tostarp Krievijas kara pret Ukrainu izbeigšanas nosacījumus. Aģentūras anonīmie avoti neatklāja citas tēmas, kas tika apspriestas šajā konfidenciālajā Krievijas un Francijas tikšanās reizē.
Emanuels Bons ir Francijas prezidenta Emanuela Makrona galvenais diplomātiskais padomnieks. Viņš vada Francijas līdera diplomātisko departamentu kopš 2019. gada. Saskaņā ar "L'Express" ziņām, Emanuels Bons 2026. gada 3. februārī lidoja uz Maskavu. Tur viņš tikās ar Krievijas diktatora palīgu Juriju Ušakovu.
2025. gada decembrī Francijas prezidents Emanuels Makrons paziņoja, ka Eiropai ir jāatsāk tiešs dialogs ar Krieviju, ņemot vērā Ukrainas intereses. Viņš norādīja, ka ir svarīgi, lai arī Eiropa piedalītos sarunās ar Krieviju, jo pašlaik tās pārrauga tikai Amerikas Savienotās Valstis. Itālija atbalstīja Makrona ideju.
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs toreiz paziņoja, ka Francija un Krievija uztur "kontaktus" "darba līmenī". 2026. gada 3. februārī Emanuels Makrons paziņoja par gatavību runāt ar Putinu. Viņš norādīja, ka gatavošanās šai sarunai pašlaik notiek "tehniskā līmenī".
Vērts atzīmēt, ka ne visi Eiropā vēlas atsākt tiešu dialogu ar Krieviju, kuras armija turpina iebrukt Ukrainā. Apvienotajā Karalistē daži uzskata, ka diktators Putins vēl nav gatavs nopietnām miera sarunām, jo Krievijas armija turpina apšaudīt Ukrainas pilsētas un civilo infrastruktūru. Lielbritānijas ārlietu ministre Iveta Kūpere šo viedokli pauda šī gada janvārī.
"Kāpēc, lai šobrīd kāds no Eiropas vispār gribētu runāt ar Putinu? Man tiešām interesē – ko iecerēts viņam pateikt. Valsts sekretārs [ASV, Reigana laikos] Džordžs Šulcs reiz teica: "Vārds "sarunas" ir eifēmisms vārdam "kapitulācija", ja vien pār sarunu galdu nekrīt jūsu varas ēna."