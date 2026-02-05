“Kāpēc vienkārši neaizsūtīt baltu karogu?” Landsberģis skaudri iesmej par ideju atsākt Eiropas sarunas ar Putinu
Bijušais Lietuvas Ārlietu ministrs un Eiroparlamentārietis Gabrieļus Landsberģis vietnē “X” ļoti asi izteicies par iespējamo “sarunu” atsākšanu starp Eiropas Savienību (ES) un Krievijas diktatoru Putinu.
Pārpublicējam Landsberģa teikto, nerediģētā formā:
“Kāpēc, lai šobrīd kāds no Eiropas vispār gribētu runāt ar Putinu? Man tiešām interesē – ko iecerēts viņam pateikt. Valsts sekretārs [ASV, Reigana laikos] Džordžs Šulcs reiz teica: “Vārds “sarunas” ir eifēmisms vārdam “kapitulācija”, ja vien pār sarunu galdu nekrīt jūsu varas ēna.
Tātad — kādu tieši varas ēnu Eiropa plāno mest? Konfiscēt iesaldētos aktīvus? Nebūs. Ievest karaspēku Ukrainā vai gādāt par gaisa telpas drošību? Nebūs. Attiecīgi es ļoti ceru, ka tam, kurš grib runāt, ir padomā kāds cits spiediena mehānisms – tāds, kas patiešām varētu ietekmēt Putina domāšanu.
Jo pretējā gadījumā šāda tikšanās būs vai nu iespēja tikt pie apkaunojošas foto iespējas, vai vēl sliktāk – kapitulācijas mēģinājums, kas traucēs Ukrainai, kura joprojām reāli cīnās.
Jebkurā gadījumā – kāpēc vienkārši neaizsūtīt baltu karogu? Šo tikšanos reāli varētu aizstāt ar e-pastu. Nav nekādas vajadzības braukt klātienē un publiski sevi pazemot.”
Domājams, ka lietuviešu politiķis šādi reaģē uz Francijas prezidenta Emanuela Makrona neseno paziņojumu, ka notiek “sagatavošanās darbi”, lai atjaunotu tiešas sarunas starp Eiropu un Krieviju par karu Ukrainā. Landsberģis izsenis kritizējis ES, viņaprāt, mīkstčaulību attieksmē pret Krieviju.