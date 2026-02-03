Makrons, saziņā ar Zelenski un Eiropas sabiedrotajiem, gatavojas atsākt dialogu ar Putinu
Francijas prezidents Emanuels Makrons paziņojis, ka saziņā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Eiropas partneriem, gatavo dialoga atsākšanu ar Krievijas vadoni Vladimiru Putinu.
Vēl pērn Makrons paziņoja, ka Eiropai esot jāatjauno kontakti ar Putinu, neatstājot sarunas par kara izbeigšanu vienīgi ASV ziņā.
"Tas tiek gatavots, un notiek diskusijas tehniskā līmenī," apmeklējot Francijas ziemeļrietumus, uz jautājumu par dialoga atsākšanu ar Kremli izteicās Elizejas pils saimnieks.
Viņš piebilda, ka šis process esot "caurskatāms" un notiekot saziņā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un citiem Eiropas sabiedrotajiem.
Makrons uzsvēra, ka Francija turpina atbalstu Ukrainai, taču kontakti ar Maskavu esot nepieciešami, lai vestu sarunas par drošības garantijām pēc kara. "Šajā kontekstā ir svarīgi, lai Eiropa atjaunotu pašas diskusiju kanālus," norādīja Francijas prezidents, nesniedzot nekādus paskaidrojumus par iespējamiem termiņiem.
"Manuprāt, tas būtu noderīgi, taču nedomāju, ka Maskava šobrīd vēlas tuvākajās dienās vai nedēļās noslēgt miera vienošanos," atzina Makrons, piebilstot, ka krievu uzbrukumi Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai ir nepieņemami.
Dialogs starp Eiropas Savienību (ES) un Krieviju faktiski ir iesaldēts kopš Maskavas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī. Būtisks pavērsiena punkts sarunām bija arī Krievijas īstenotais slaktiņš Bučā, kas risinājās no 2022. gada 27. februāra līdz 31.martam.