Norvēģijas kroņprincese nonākusi pasaules mēroga skandāla epicentrā; viņas vecākais dēls arestēts
Norvēģijas kroņprinceses Metes Māritas vecākais dēls Mariuss Borgs Heibi ir arestēts saistībā ar jaunām apsūdzībām, ziņo "Trondheim24".
Vienlaikus pati princese nonākusi plaša mēroga skandāla centrā saistībā ar iespējamām saitēm ar miljardieri Džefriju Epstīnu, kurš tika notiesāts par seksuālo tirdzniecību un nepilngadīgo pavedināšanu.
29 gadus veco Mariusu aizturēja 1. februāra vakarā Oslo. Viņš tiek turēts aizdomās par miesas bojājumu nodarīšanu, draudiem ar nazi un tiesas noteiktā aizlieguma kontaktēties pārkāpšanu.
Notikušā detaļas netiek izpaustas. Policija lūgusi tiesu piemērot Heibi apcietinājumu uz četrām nedēļām, baidoties no atkārtotiem pārkāpumiem.
Jāatzīmē, ka aizturēšana notika tiesas procesa priekšvakarā, kurā Heibi tiks izvirzītas apsūdzības pēc 32 punktiem, tostarp par četriem izvarošanas gadījumiem, draudiem nogalināt un narkotiku nelikumīgu apriti.
Mariuss atzina savu vainu miesas bojājumu nodarīšanā bijušajai mīļotajai narkotiku ietekmē, taču pārējās apsūdzības noraidīja. Tiesas sēde notiks 3. februārī, un, ja viņu atzīs par vainīgu, viņam draud līdz 16 gadiem cietumā.
Tikmēr internetā aktīvi apspriež pašu kroņprincesi Meti Māritu: viņas vārds atklāts jaunajos failos, kas saistīti ar skandalozi pazīstamo miljardieri–pedofilu Džefriju Epstīnu.
Kā precizē "The Guardian", 52 gadus vecās princeses vārds dokumentos minēts vairāk nekā tūkstoš reižu, un tās nav tikai netiešas pieminēšanas — tā ir personiska sarakste.
Ir zināms, ka Metes Māritas un Epstīna saziņa turpinājās vairākus gadus — no 2011. līdz 2014. gadam. Viņi uzturēja siltas attiecības, apmainījās ar apsveikumiem, padomiem un pat vairākas reizes tikās.
Dokumentos norādīts, ka 2013. gadā princese četras dienas pavadīja Džefrija mājā Palmīčā kopā ar draudzeni, kā arī tikās ar viņu savu bērnu klātbūtnē. Turklāt vienā no vēstulēm viņa viņam atzinusies, ka viņš viņu "aizķer", bet citās viņu dēvējusi par "mīļu" un "labsirdīgu".
Mete Mārita jau reaģējusi uz publiskotajām detaļām. Viņas vārdus publicēja karaliskā pils: "Es rīkojos nepārdomāti un dziļi nožēloju, ka vispār kontaktējos ar Epstīnu. Tas ir vienkārši apkaunojums."
Atgādināsim, ka pirms laulībām ar kroņprinci Hokonu Mete Mārita strādāja par viesmīli. Savukārt Mariuss ir dzimis viņas attiecībās ar Mortenu Borgu — vīrieti, kurš vairākkārt ticis notiesāts par noziegumiem, kas saistīti ar narkotikām. Jaunietis oficiāli nav karaliskās ģimenes loceklis.