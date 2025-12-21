"Viņas veselība stāvoklis pasliktinās!" Norvēģijas kroņprincesei Mētei-Maritai varētu būt nepieciešama plaušu transplantācija
Norvēģijas karaliskā ģimene paziņojusi, ka 52 gadus vecās kroņprinceses Mētes Maritas veselības stāvoklis ir "acīmredzami pasliktinājies" un ārsti apsver nepieciešamību viņai veikt plaušu transplantāciju.
Kroņprincese jau kopš 2018. gada slimo ar hronisku plaušu fibrozi – slimību, kuras laikā plaušās uzkrājas rētaudi, apgrūtinot elpošanu. "Mēs tuvojamies punktam, kur transplantācija būs nepieciešama," norādīja ārsts profesors Āre Martins Holms no Rikshospitalet Oslo.
Kā norādīts karaliskās ģimenes paziņojumā, rudenī veiktie testi skaidri norādījuši, ka Mētes Maritas veselības stāvoklis ir pasliktinājies. Princese šoruden pārtrauca pildīt karaliskos pienākumus, lai intensīvi pievērstos rehabilitācijai. "Man nepieciešama nedaudz lielāka palīdzība nekā agrāk, lai ikdienā tiktu galā ar šo slimību," viņa atzina septembrī.
Pils paziņojumā uzsvērts, ka viņas oficiālais grafiks tiks pielāgots princeses veselības stāvoklim. Pašlaik vēl nav pieņemts lēmums par princeses iekļaušanu transplantācijas gaidīšanas sarakstā, taču sagatavošanās process jau ir sākts. Ārsti norāda, ka transplantācija būs nepieciešama, tiklīdz atradīsies piemērots donors, un viss tiek darīts, lai princese būtu gatava šim brīdim.