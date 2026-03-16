Rīgas dome reaģē uz sabiedrības sašutumu par Mūkusalas ielas promenādes brāķi
Būvniekam būs jānovērš atklātie trūkumi Rīgā, Mūkusalas ielas promenādē, aģentūra LETA uzzināja Rīgas domē. Pašvaldība ir informēta par radušos situāciju. Šodien kopā ar būvnieku tikšot veikta atkārtota objekta apsekošana un, sākoties būvsezonai, atklātie trūkumi būs jānovērš.
Aizvadītajā nedēļas nogalē sociālajos tīklos tika izplatīti vairāki video, kuros gan politiķi, gan blogeri norāda uz nekvalitatīvi veiktiem darbiem Mūkusalas ielas promenādē, ar rokām drupina betonu no jauna uzstādītajām margām, urbina šuves starp būvniecības blokiem un tamlīdzīgi.
Apmēram 2,3 kilometrus garā promenāde oficiāli tika nodota ekspluatācijā 2025. gada 22. decembrī. Taču jau martā sociālajos tīklos parādījās video, kas raisa nopietnas šaubas par paveikto darbu kvalitāti. “Facebook” publicētajā video autors rāda margu pamatu krastmalā. Pēc viņa teiktā, konstrukcija var būt nedroša. “Esiet uzmanīgi, pastaigājoties pa jauno promenādi Mūkusalā. Neatbalstieties pret margām — kopā ar tām var nonākt upē. Pamats ir uztaisīts no… s*da uz kociņiem,” raksta publikācijas autors.
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) tviterī paudis, ka uzņēmējam jau pagājušajā gadā tika iesniegta pretenzija par atsevišķu darbu kvalitāti. Pašvaldība uzdevusi konstatētos trūkumus novērst, sākoties būvniecības sezonai, informē mērs.
Šodien Satiksmes un transporta lietu komitejā bija iesniegti divi opozīcijas priekšlikumi, kuros tika aicināts sniegt informāciju par Mūkusalas ielas promenādi. Opozīcija lūdza pieaicināt atbildīgās departamenta amatpersonas un būvnieku pārstāvjus sniegt skaidrojumu par promenādes tehnisko stāvokli un plānotajiem pasākumiem drošības nodrošināšanai. Tāpat tika lūgts iesniegt deputātiem konstatēto defekta darbu sarakstu.
Lai gan opozīcijas deputāti prasīja šo jautājumu skatīt šodien, komiteja nolēma to skatīt nākamajā komitejas sēdē, kuru varētu sasaukt nākamajā nedēļā. Tad deputātiem tikšot sniegta pilnīga informācija.
Ansis Pūpols (NA) aicināja līdz nākamajai sēdei sagatavot informāciju par to, kā tika veikta būvuzraudzība, objekta pieņemšana ekspluatācijā, kādi līgumsodi tiks piemēroti un citus.
Vienlaikus komiteja aicināja Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamentu nekavējoties veikt pasākumus, lai norobežotu potenciāli bīstamos posmus promenādē.
Kā ziņots, pagājušā gada 22. decembrī Mūkusalas ielas promenāde tika nodota ekspluatācijā. Divus gadus ilgušie būvdarbi izmaksāja 20,8 miljonus eiro. Krastmalas rekonstrukcija, kas tika sākta 2023. gada decembrī, ir viens no lielākajiem Rīgas pašvaldības investīciju projektiem pilsētas infrastruktūras atjaunošanai, lai attīstītu Daugavas krastmalu par vizuāli pievilcīgu, modernu promenādi.
Kopējais Mūkusalas ielas krastmalas nostiprināšanai un saistītās infrastruktūras būvniecībai finansējums sasniedza 20,8 miljonus eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. 85% no izmaksām finansēti ar Valsts kases aizdevumu, bet 15% ir Rīgas pašvaldības finansējums.
Būvdarbus veica SIA "Tilts", būvprojekta izstrādi veica SIA "BM-projekts". Būvuzraudzību nodrošināja SIA "Geo Consultants".