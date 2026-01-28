Medību laikā raidīta lode trāpa garāmbraucošai automašīnai, kurā atradās trīs cilvēki: "Šoks bija visiem"
Lietuvā, Ķēdaiņu rajonā, uz starptautiskās automaģistrāles "Via Baltica" noticis bezprecedenta gadījums – medību laikā raidīta lode trāpījusi garāmbraucošai automašīnai, kurā atradās trīs cilvēki.
Incidents noticis brīdī, kad kāds vīrietis kopā ar krustmāti un kaimiņieni devās uz Panevēžu. Pēkšņi atskanējis skaļš troksnis, un saplīsis vadītāja puses durvju stikls, noberot pasažierus ar stikla lauskām, vēsta Lietuvas medijs "tv3.lt".
"Visa automašīnas priekšpuse bija pilna ar sīkām stikla lauskām – salons, panelis, sēdekļi. Lauskas trāpīja sejās, acīs," notikušo raksturoja cietušais.
Sākotnēji braucēji domājuši, ka logā ielidojis akmens no garāmbraucoša transportlīdzekļa. Tomēr, apskatot automašīnu rūpīgāk, atklājies, ka caur stiklu izšāvusies lode, kas iestrēgusi pie pasažiera puses loga. To vēlāk apstiprinājuši arī eksperti, kuri lodi no spēkrata izņēmuši.
"Šoks bija visiem. Sākumā vēl šķita, ka viss beidzies laimīgi, bet, apzinoties, kas varēja notikt, pasažierus pārņēma panika. No lielas nelaimes mūs šķīra milisekundes," atzina vīrietis.
Noskaidrots, ka netālu no negadījuma vietas tobrīd notikušas medības, kurās piedalījās četri mednieki. Policija ir izņēmusi viņu ieročus, lai noskaidrotu, kurš raidījis konkrēto šāvienu. Pēc sākotnējās informācijas, mednieks šāvis uz dzīvnieku, bet netrāpījis, tādēļ izmeklētāji kā ticamāko versiju izskata rikošetu – lode, atsitoties pret šķērsli, mainījusi trajektoriju un trāpījusi uz šosejas esošajā automašīnā.
Lietuvas Mednieku un makšķernieku biedrība “Facebook” izplatītajā paziņojumā notikušo nosaukusi par ārkārtēju situāciju un pirmo šāda veida gadījumu Lietuvas vēsturē.
Organizācija apstiprina, ka ir informēta par notikumu un attiecīgais Ķēdaiņu rajona mednieku klubs pilnībā sadarbojas ar tiesībsargājošajām iestādēm, lai pēc iespējas ātrāk un objektīvāk noskaidrotu visus lietas apstākļus. Par notikušo ir uzsākts pirmstiesas process.
"No sirds nožēlojam radušos situāciju un atvainojamies sabiedrībai. Šādi gadījumi ir nepieļaujami un ir pretrunā ar medību drošības prasībām, kas ir stingri jāievēro," teikts biedrības paziņojumā.
Vienlaikus biedrība norāda, ka situācija ir nepatīkama, taču aicina sabiedrību nesteigties ar priekšlaicīgiem secinājumiem, kamēr tiek precizētas visas notikušā detaļas. Biedrība sola sniegt papildu informāciju par izmeklēšanas gaitu, tiklīdz būs pieejami oficiāli un pārbaudīti fakti.