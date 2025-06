"Nākošais solis ir uzbrukums cilvēkam," - mednieki brīdina par lāčiem, kas sāk plēst lopus un graut dravas

Kā TV3 raidījumam "Bez tabu" norāda Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs Harals Barviks, lāču Latvijā ar katru gadu paliek vairāk. "Bet par to bija jādomā jau vakar. Ja lācis sāk plēst lopus, graut dravas, tad viņš jau sāk darīt to, kas viņam nav jādara. [..] Šos lāčus ir jāizņem no populācijas, un tur nevajadzētu vispār būt citiem jautājumiem. Jo nākošais solis ir uzbrukums cilvēkam. "