Lāča nonāvēšanas skandāls: slepkavība bijusi rūpīgi plānota un tajā iesaistīti arī citi mednieki? Izskan jauna versija par notikušo
Ogres novadā notikušo nelikumīgo lāča medību skandāls uzņem jaunus apgriezienus. Kāds anonīms avots pauž aizdomas, ka mednieku klubs, kura biedrs ir iesaistītais mednieks, varētu būt zinājis par plānoto noziegumu. Pats klubs šādus apgalvojumus kategoriski noliedz, saucot tos par absurdiem.
Kā portālu Jauns.lv informēja kāds šī notikuma apstākļus zinošs cilvēks, kurš vēlējās saglabāt anonimitāti, visticamāk, mednieku klubs par plānotajām lāču medībām zinājis vai pat iesaistīts notikušajā.
Viņš apgalvo, ka viens no kluba biedriem regulāri sociālajos tīklos publicējis lāča attēlus no barotavas, un aktīvi ziņojis par tā gaitām.
Publiskajā telpā jau iepriekš izskanējis, ka lācis nošauts no torņa pie barotavas, kur mednieki izliek ēdienu, lai pievilinātu dzīvniekus.
Šis cilvēks nodarbojies arī ar komercmedību organizēšanu – medību procesu par naudu. Avots pieļauj, ka, iespējams, lācis bijis viens no šāda medību procesa objektiem.
Avots, kurš pats savulaik bijis mednieks, ir pārliecināts, ka šādas medības nevarētu notikt bez kolektīva vai vismaz atsevišķu tā biedru ziņas.
Viņš arī vērš uzmanību, ka kluba vārds jau iepriekš izskanējis plašsaziņas līdzekļos saistībā ar dažādām nelikumībām, piemēram, krimināllietu pret vienu no kluba valdes locekļiem par nelikumīgu ieroču glabāšanu.
Pēc avota domām, nelikumīgās medības izdevies atklāt tikai laimīgas sagadīšanās dēļ.
Valsts meža dienesta (VMD) inspektori, kas regulāri veic medību pārbaudes, izdzirdējuši šāvienus un tāpēc devušies uz notikuma vietu. "Citādi, visticamāk, neviens pat neuzzinātu par nelikumīgi nomedīto lāci, jo visas pēdas tiktu nokoptas," pieļauj informators.
Tikmēr mednieku klubs, kurš, ņemot vērā publiskajā telpā izskanējušos naidīgos un radikālos komentārus, kuros tiek aicināts izrēķināties ar medniekiem un pat to ģimenes locekļiem, lūdza neminēt kolektīva nosaukumu, norāda, ka informācija par kolektīva iespējamo iesaisti lāča medībās "ir nepatiesa, absurda, godu un cieņu aizskaroša".
""Avots" nav mednieks un nesaprot medību norises pamatus. Kolektīvs neko nelemj notiekot individuālajām medībām. Uz doto brīdi klubam ir zināms tikai tas, kas pieejams publiskā telpā," teikts kluba paziņojumā, norādot, ka versija par kolektīva iesaisti notikušajā, ir meli.
Vienlaikus klubs uzsver, ka "ir šokēts par notikušo, pilnībā nosoda šādas darbības un iestājās par ētiskām un likumīgām medībām".
Jau vēstīts, ka 31. oktobrī Pierīgas Austrumu iecirknī saņemta informācija no Valsts meža dienesta darbiniekiem, kuri konstatējuši, ka Ogres novada Taurupes pagastā mednieks nelikumīgi nomedījis lāci. Policija noskaidrojusi iespējamās vainīgās personas un veikusi nepieciešamās izmeklēšanas darbības. Nelikumīgi nomedītais dzīvnieks un medību ieroči izņemti. Policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma panta par īpaši aizsargājamo dzīvnieku iznīcināšanu. Lietā nozīmētas ekspertīzes
Valsts meža dienests (VMD) iepriekš informēja, ka VMD medību inspektori nelikumīgās medības konstatējuši, veicot plānveida medību pārbaudi. Dienests atgādina, ka lāču medības Latvijā nav atļautas - šis dzīvnieks ir īpaši aizsargājams.
Brūnais lācis ir Eiropas mērogā apdraudēta suga, kuras aizsardzību Latvijā paredz Eiropas Padomes direktīva par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību. Brūnā lāča sugas aizsardzības plāns Latvijā pirmo reizi tika izstrādāts un apstiprināts 2003. gadā. Šī plāna mērķis ir sekmēt brūnā lāča labvēlīga stāvokļa saglabāšanu Baltijas populācijā neierobežotā laikā un tā sasniegšanu Latvijas teritorijā, nenosakot termiņu, minimālo vai maksimāli pieļaujamo dzīvnieku skaitu.
Patlaban Latvijā vērojama stabila brūnā lāča populācijas atjaunošanās, sasniedzot 120 īpatņus. Salīdzinoši Igaunijā mīt vairāk nekā 1000 lāču.
Brūnais lācis ir lielākais no Latvijas plēsējiem. Lāču mātītes svarā var sasniegt 150 kilogramus, bet lāču tēviņu svars var sasniegt 300 kilogramus. Brūnā lāča dzīves ilgums var pārsniegt pat 30 gadus, un tam Latvijā nav dabisko ienaidnieku.