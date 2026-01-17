Saniknotie Dānijas iedzīvotāji iziet ielās, lai paustu savu attieksmi pret Trampa agresīvajiem plāniem
Tūkstošiem cilvēku sestdien izgāja Dānijas galvaspilsētas Kopenhāgenas ielās, lai protestētu pret ASV prezidenta Donalda Trampa centieniem pārņemt Dānijas autonomo teritoriju Grenlandi. Mājot ar Dānijas un Grenlandes karogiem, protestētāji izveidoja sarkanbaltu jūru pie Kopenhāgenas domes, skandējot "Kalaallit Nunaat!" - salas nosaukumu grenlandiešu valodā.
Tūkstošiem cilvēku sociālajos tīklos bija paziņojuši, ka piedalīsies gājienos un mītiņos, ko organizē Grenlandes asociācijas Kopenhāgenā, Orhūsā, Olborgā, Odensē un Grenlandes galvaspilsētā Nūkā.
"Mērķis ir nosūtīt skaidru un vienotu vēstījumu par cieņu pret Grenlandes demokrātiju un pamattiesībām," savā tīmekļa vietnē paziņoja Dānijā dzīvojošo Grenlandes iedzīvotāju apvienība "Uagut".
"Nesenie notikumi ir radījuši spiedienu uz Grenlandi un Grenlandes iedzīvotājiem gan Grenlandē, gan Dānijā," aģentūrai AFP sacīja "Uagut" priekšsēdētāja Džūlija Rademahere, aicinot uz vienotību. "Pieaugot spriedzei un cilvēkiem nonākot trauksmes stāvoklī, mēs riskējam sev un cits citam radīt vairāk problēmu nekā risinājumu. Mēs aicinām Grenlandes iedzīvotājus gan Grenlandē, gan Dānijā būt vienotiem," viņa sacīja.
Saskaņā ar jaunāko 2025. gada janvārī publicēto aptauju 85% Grenlandes iedzīvotāju iebilst pret teritorijas pievienošanos ASV, bet to atbalsta tikai 6%.
Vizītē Kopenhāgenā ieradusies ASV Kongresa delegācija ar abu partiju pārstāvjiem, izsakot iebildumus pret Trampa administrācijas centieniem.
Runājot Kopenhāgenā, kur Kongresa delegācija tikās ar augstākā līmeņa Dānijas un Grenlandes politiķiem un biznesa līderiem, ASV senators no demokrātu partijas Kriss Kūnss uzstāja, ka Grenlandei nav drošības apdraudējuma, kas attaisnotu Trampa administrācijas nostāju.
Trampa padomnieks Stīvens Millers pirms tam intervijā telekanālam "Fox News" apgalvoja, ka Dānija ir pārāk maza, lai aizstāvētu savu suverēno Arktikas teritoriju.
"Grenlandei nav aktuālu draudu drošībai, taču mums ir kopīgas patiesas bažas par Arktikas drošību nākotnē, mainoties klimatam, atkāpjoties jūras ledum, mainoties kuģošanas maršrutiem," žurnālistiem sacīja Kūnss.
"Mums ir pamatoti iemesli izpētīt veidus, kā labāk ieguldīt Arktikas drošībā plašākā mērogā - gan Amerikas Arktikā, gan mūsu NATO partneru un sabiedroto labā," sacīja Kūnss, kurš vada ASV delegāciju.
Tramps ir vairākkārt kritizējis Dāniju par, viņaprāt, nepietiekamu rīcību Grenlandes drošības labā.
Piektdien Tramps izteica brīdinājumu, ka viņš "var noteikt tarifu" valstīm, kuras iestāsies pret viņa plāniem pārņemt Grenlandi.
Tikmēr Eiropas NATO dalībvalstis izvieto Grenlandē karavīrus militārajām mācībām, kuru mērķis ir parādīt pasaulei, tostarp ASV, ka tās aizstāvēs savu suverenitāti, šonedēļ paziņoja Francijas bruņoto spēku ministre Alise Rufo.
Francija, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, Somija, Vācija un Zviedrija ir paziņojušas, ka tās sūta nelielu skaitu militārpersonu, lai sagatavotos turpmākām mācībām Arktikā.
ASV ir uzaicinātas piedalīties mācībās, piektdien paziņoja Dānija.