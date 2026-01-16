Austrālija ievieš sociālo tīklu aizliegumu bērniem līdz 16 gadiem - platformas dzēsušas miljoniem bērnu kontu
Kopš Austrālijā stājies spēkā aizliegums bērniem līdz 16 gadu vecumam izmantot sociālos tīklus, lielās platformas šajā valstī nobloķējušas aptuveni 4,7 miljonus bērnu kontu, paziņojušas amatpersonas.
Dati, kurus Austrālijas valdībai iesnieguši desmit lielākie sociālie tīkli, uz kuriem attiecas aizliegums, ir pirmā liecība par aizlieguma ieviešanas panākumiem.
Jau vēstīts, ka Austrālijā 10. decembrī stājās spēkā aizliegums bērniem līdz 16 gadu vecumam izmantot sociālos tīklus. Šāds solis izraisīja sabiedrībā plašas debates par tehnoloģiju izmantošanu, privātumu, bērnu drošību un garīgo veselību.
Austrālija ir pirmā valsts, kas ieviesusi šādu aizliegumu, un tā īstenošanai uzmanīgi seko līdzi daudzas valstis, kas apsver līdzīgus ierobežojumus.
Saskaņā ar aizliegumu "Facebook", "Instagram", "Kick", "Reddit", "Snapchat", "Threads", "TikTok", "X", "YouTube" un "Twitch" draud līdz 49,5 miljoniem Austrālijas dolāru (aptuveni 28,5 miljoni eiro) lieli naudassodi, ja tie neīstenos saprātīgus pasākumus, lai nobloķētu bērnu kontus.
Ziņapmaiņas platformām, piemēram, "WhatsApp" un "Facebook Messenger", elektroniskajam pastam, tiešsaistes spēlēm un dažādiem izglītojošiem rīkiem ir piešķirti izņēmumi, jo bērniem un pusaudžiem tie var būt nepieciešami mācībām skolā, atpūtai vai citu iemeslu dēļ.
Lai pārbaudītu vecumu, platformas var pieprasīt personu apliecinošu dokumentu kopijas, izmantot trešās puses pakalpojumus, lai konta turētāja sejai piemērotu vecuma noteikšanas tehnoloģiju, vai arī izdarīt secinājumus no jau pieejamajiem datiem, piemēram, cik ilgi konts bijis atvērts.
Aptuveni 2,5 miljoni austrāliešu ir vecumā no astoņiem līdz 15 gadiem, norādīja valsts e-drošības komisāre Džūlija Inmena-Granta, un iepriekšējās aplēsēs liecina, ka 84% no astoņus līdz 12 gadus veciem bērniem ir konti sociālajos tīklos. Nebija zināms, cik daudz bērnu kontu ir visās desmit platformās, uz kurām attiecas aizliegums, bet Inmena-Granta norādīja, ka 4,7 miljoni "deaktivizētu vai ierobežotu" kontu ir iepriecinošs skaitlis.
Komisāre piebilda, ka desmit platformas ievēroja noteikto termiņu un noteiktajā laikā paziņoja valdībai par nobloķētajiem kontiem. Viņa piebilda, ka no sociālajiem tīkliem tagad tiek sagaidīts, ka tie novirzīs savus pūliņus no aizlieguma piemērošanas uz to, lai neļautu bērniem izveidot jaunus kontus vai citādi apiet aizliegumu.
Austrālijas amatpersonas neatklāja, kuras platformas cik daudz kontu nobloķējušas, bet kompānija "Meta", kurai pieder "Facebook", "Instagram" un "Threads", šonedēļ paziņoja, ka nākamajā dienā pēc aizlieguma stāšanās spēkā tā bija likvidējusi gandrīz 550 000 kontu, kas piederēja lietotājiem, kuri, kā tiek uzskatīts, ir jaunāki par 16 gadiem.
"Meta" kritizēja aizliegumu un norādīja, ka mazākās platformās, uz kurām aizliegums neattiecas, var neizvirzīt drošību par prioritāti.
Aizliegumu plaši atbalsta vecāki un bērnu drošības aktīvisti, bet tiešsaistes privātuma aizstāvji un vairākas grupas, kas pārstāv pusaudžus, iebilst pret to, norādot, ka tas liegs atbalstu, ko jaunieši var saņemt tiešsaistē, sevišķi tiem, kuriem socializēšanās sagādā grūtības vai kas dzīvo nomaļos Austrālijas lauku apvidos.
Vairāki jaunieši ziņojuši, ka viņiem ir izdevies apmuļķot vecuma novērtēšanas tehnoloģijas vai ka aizliegumu apiet palīdzējuši vecāki vai vecākie brāļi un māsas.