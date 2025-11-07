Dānija aizliegs sociālos medijus bērniem līdz 15 gadu vecumam
Dānijas valdība piektdien paziņoja par politisku vienošanos, kas panākta, lai aizliegtu par 15 gadiem jaunākiem bērniem lietot sociālos medijus.
Atsevišķos gadījumos vecāki varēs dot atļauju bērniem izmantot sociālos medijus no 13 gadu vecuma. "Dānija kā viena no pirmajām Eiropas Savienības (ES) valstīm tagad sper revolucionāru soli, lai ieviestu vecuma ierobežojumus attiecībā uz sociālajiem medijiem. Tas tiek darīts, lai aizsargātu bērnus un jauniešus digitālajā pasaulē," teikts Digitālo lietu ministrijas paziņojumā.
Labējo un kreiso partiju koalīcija "skaidri pauž, ka bērnus nedrīkst atstāt vienus digitālajā pasaulē, kur kaitīgs saturs un komerciālas intereses pārāk lielā mērā veido viņu ikdienas dzīvi un bērnību", norādīja ministrija.
"Bērniem un jauniešiem tiek traucēts miegs, viņi zaudē mieru un koncentrēšanās spējas, kā arī izjūt arvien lielāku spiedienu digitālo attiecību dēļ, kurās pieaugušie ne vienmēr ir klāt," teikts paziņojumā.
"Tā ir attīstība, ko neviens vecāks, skolotājs vai pedagogs nevar apturēt vienatnē," piebilda ministrija.