Austrālijā stājas spēkā aizliegums bērniem izmantot sociālos tīklus
Austrālijā trešdien stājies spēkā aizliegums bērniem līdz 16 gadu vecumam izmantot sociālos tīklus.
Austrālija ir pirmā valsts, kas ieviesusi šādu aizliegumu.
Bērniem līdz 16 gadu vecumam Austrālijā turpmāk aizliegts atvērt kontus sociālajos tīklos, tai skaitā "TikTok", "Facebook", "Snapchat", "Reddit", "X" un "YouTube".
Platformām dots viens gads, lai izstrādātu risinājumus vecuma ierobežojuma ieviešanai. Aizlieguma neievērošanas gadījumos platformām draud bargas soda naudas.
Ziņapmaiņas platformām, piemēram, "WhatsApp", elektroniskajam pastam, tiešsaistes spēlēm un dažādiem izglītojošiem rīkiem ir piešķirtas atlaides, jo bērniem un pusaudžiem tie var būt nepieciešami mācībām skolā, atpūtai vai citu iemeslu dēļ.
Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs paziņoja, ka lepojas ar šo aizliegumu. Viņaprāt, tās ir vienas no lielākajām sociālajām un kulturālajām pārmaiņām, kādas notikušas Austrālijā.
Jaunais likums palīdzēs nodrošināt bērniem normālu bērnību, dot vecākiem mieru un kalpos par piemēru citām valstīm, uzskata premjerministrs.
Sagaidāms, ka valstis, kas apsver līdzīga likuma ieviešanu, uzmanīgi vēros aizlieguma īstenošanu Austrālijā.
Kritiķi apgalvo, ka aizliegums ir nesamērīgs, un tas jau ir apstrīdēts Augstākajā tiesā. Daudzi ir pārliecināti, ka pusaudži vienkārši pāries uz citiem pakalpojumiem, kur riskus ir vēl grūtāk kontrolēt.
"Tas nebūs ideāls. Tās ir lielas pārmaiņas," atzina Albanīzs. "Panākums ir tas, ka tas notiek. Panākums ir fakts, ka mums ir šī diskusija."