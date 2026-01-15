VIDEO: Krievija izmanto Zaporižjas atomelektrostaciju kā vairogu: kļuvis zināms, ko okupanti slēpj
Ukrainas bruņoto spēku Dienvidu aizsardzības spēku pārstāvis Vladislavs Vološins publicējis ar dronu filmētu video, kur redzama krievu iebrucēju sagrābtā Zaporižjas AES teritorija. Viņš pauda sašutumu par IAEA nevērību pret situāciju.
Krievijas armija slēpjas netālu no Enerhodaras esošajā atomelektrostacijā un no turienes uzbrūk Zaporižjai, paziņojis Dienvidu aizsardzības spēku pārstāvis Vladislavs Vološins. Viņš pauda sašutumu par IAEA nevērību pret situāciju.
Krievija jau sen ir pārveidojusi Zaporižjas atomelektrostaciju par militāru objektu, tās teritorijā paslēpjot bruņumašīnas un izveidojot dronu operatoru apmācības poligonu.
Ienaidnieks izmanto situāciju, pilnībā apzinoties, ka Ukrainas bruņotie spēki objektam neuzbruks. Tikmēr okupanti vairākkārt ir uzbrukuši Zaporižjai, izmantojot reaktīvo raķešu palaišanas iekārtas, tieši no Zaporižjas atomelektrostacijas.
To 14. janvārī paziņoja Dienvidu aizsardzības spēku pārstāvis Vladislavs Vološins, kurš savā "Facebook" lapā ievietoja video, kurā apstiprināja ienaidnieka tehnikas klātbūtni kodolreaktoru tiešā tuvumā.
"Tas ir starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums," paziņoja virsnieks.
Komentējot Krievijas spēku raķešu uzbrukumus no atomelektrostacijas Zaporožjai, Vološins pieminēja arī tuvumā esošos IAEA novērotājus. "Kā jūs domājat, vai IAEA eksperti, kuru misija ir šajā elektrostacijā, to redz?" jautāja spīkers.
Vienošanās par vietēju pamieru pie Zaporižjas AES
2025. gada beigās Ukraina un Krievija vienojās par vietēju pamieru pie Zaporižjas atomelektrostacijas, kas ļāva sākt remontdarbus elektropārvades līnijā pie atomelektrostacijas. To paziņoja ANO Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) ģenerāldirektors Rafaels Grosi.
"Grosi pateicas abām pusēm par vienošanos par šo jauno pagaidu "klusuma logu", lai atsāktu elektroenerģijas pārvadi starp Zaporižjas AES sadales stacijām un Zaporižjas termoelektrostaciju, kas veicinās kodoldrošības uzlabošanu," sociālajā tīklā "X" rakstīja IAEA.
Zaporižjas AES ir lielākā atomelektrostacija Eiropā, kas atrodas Enerhodaras pilsētā Zaporižjas apgabalā Ukrainā. Krievijas okupācijas spēki to sagrāba 2022. gada martā pilna mēroga iebrukuma sākumā.
Kopš okupācijas stacija tiek militarizēta — tās teritorijā izvietots Krievijas karaspēks un tehnika, bet Ukrainas personāls spiests strādāt okupācijas apstākļos. Starptautiskā sabiedrība un ANO vairākkārt brīdinājušas, ka Krievijas rīcība rada nopietnus kodoldrošības riskus un apdraud visu reģionu.
Zīmīgākie kodoldrošības pārkāpumi un incidenti Zaporižjas AES
4. marts 2022 — AES okupācija un uzbrukums
Krievijas spēki sagrāba Enerhodaras atomelektrostaciju (Zaporižjas AES) kara pirmajās dienās un ievietoja tur vairāk nekā 500 karavīru un smago tehniku, tostarp sprādzienbīstamu aprīkojumu tieši blakus reaktoriem — tas radīja tiešu kodoldrošības apdraudējumu
2022. gada augusts — intensīvas apšaudes un bojājumi
Vairāku dienu apšaudes laikā tika bojātas augstsprieguma līnijas, sensoru sistēmas un citi kritiski AES objekti, līdz ar to pakāpeniski saruka ārējās elektroapgādes stabilitāte — svarīgi drošības elementi reaktoru dzesēšanai un avārijas sistēmām tika apdraudēti.
19. janvāris 2024 — IAEA norāda par mīnām apkārt AES
Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) ziņojumā tika konstatēts, ka mīnas un sprādzienbīstami priekšmeti atrodas AES teritorijas apsardzes zonā, kas neatbilst starptautiskajiem drošības standartiem un pavairo kodoldrošības riskus.
7. aprīlis 2024 — dronu uzbrukums un triecieni AES aprīkojumam
IAEA ziņoja, ka droni mērķēja uz AES uzraudzības un sakaru aprīkojumu, izraisot triecienus pie reaktoru būvēm un radot tiešu apdraudējumu kritiskajām drošības sistēmām.
11. augusts 2024 — dziļā dzesēšanas torņa ugunsgrēks
Notika ugunsgrēks AES dzesēšanas torņos, par kuru abas puses — Ukraina un Krievijas ieceltā administrācija — viena otru apsūdzēja. Tas aktualizēja bažas par nepārliecinošu operatīvu reakciju un drošības pārvaldību.
23. septembris 2025 — ilgākais ārējās elektroapgādes zudums kara laikā
AES pēdējā ārējās elektroapgādes līnija tika bojāta, un stacija vairāk nekā nedēļu tika darbināta uz rezerves dīzeļģeneratoriem — IAEA to raksturoja kā diemžēl daudzkārtēju ārkārtas situāciju un kodoldrošības risku, jo dzesēšanas sistēmām šāda situācija ir ārpus normāli paredzētajiem apstākļiem.