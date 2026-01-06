Baltā nama amatpersona noraida militāra konflikta perspektīvu par Grenlandi
ASV pretenzijas uz kontroli pār Grenlandi ir "oficiāla ASV valdības nostāja", telekanālam CNN sacīja ASV prezidenta Donalda Trampa personāla vadītāja vietnieks Stīvens Millers, vienlaikus noraidot militāra konflikta perspektīvu par šo Arktikas salu.
Uz CNN jautājumu, vai Vašingtona izslēdz spēka pielietošanu, lai ieņemtu Grenlandi, Millers atbildēja: "Neviens negrasās militāri cīnīties ar Savienotajām Valstīm par Grenlandes nākotni."
Viņš sacīja, ka salai jābūt ASV sastāvā, piebilstot, ka Tramps savu nostāju ir skaidri paudis jau kopš sava pilnvaru termiņa sākuma pirms gandrīz gada.
Millers apgalvoja, ka ASV kā NATO vadošajai militārajai varai ir nepieciešama kontrole pār Grenlandi, lai nodrošinātu Arktikas reģiona drošību.
Viņš arī apšaubīja Dānijas suverenitāti pār šo teritoriju, jautājot, uz kāda juridiska pamata Grenlande pieder Dānijai un kāpēc salai būtu jāpaliek "Dānijas kolonijai".
Grenlande ir Dānijas karalistes daļa, taču tā ir lielā mērā autonoma un nav Eiropas Savienības sastāvā.
Tramps vairākkārt teicis, ka ASV būtu jākontrolē Grenlande nacionālās drošības apsvērumu dēļ, un šo nostāju viņš atkārtoja arī nedēļas nogalē.
Sestdien iepriekšējās Trampa administrācijas amatpersona Keitija Millere, Stīvena Millera sieva, platformā "X" publicēja karti, kurā Grenlandes aprises bija attēlotas ASV karoga krāsās, līdz ar vārdu "drīz".
Dānija, tās kaimiņvalstis, Lielbritānija, Vācija un Eiropas Savienība pirmdien noraidīja ASV pretenzijas, Dānijas premjerministrei Metai Frederiksenai sakot, ka Trampa draudi ir jāuztver nopietni un, ja ASV izvēlas uzbrukt NATO valstij, "viss apstājas".