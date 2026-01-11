ASV prezidents Donalds Tramps “ir skaidri norādījis, ka Grenlandes iegūšana ir Savienoto Valstu nacionālās drošības prioritāte."
Rubio tiksies ar Dānijas ārlietu ministru, lai runātu par Grenlandi
Dānijas ārlietu ministrs Larss Leke Rasmusens nākamnedēļ tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai runātu par Grenlandi, Dānijas autonomo teritoriju, uz ko pēdējā laikā pretenzijas vairākkārt pieteicis ASV prezidents Donalds Tramps, svētdien apliecināja Dānijas premjerministre Mete Frederiksena.
"Mēs esam krustcelēs," premjere sacīja partijas konferencē, vēsta ziņu aģentūra "Ritzau".
Tikšanās vietu un laiku viņa neminēja.Rubio iepriekš bija paziņojis, ka plāno nākamnedēļ tikties ar Dānijas pārstāvjiem.
Dānija un Grenlande iepriekš bija pieprasījušas sarunas ar ASV augstāko diplomātu.
Tramps un Baltā nama pārstāvji vairākkārt pauduši, ka Grenlandei būtu jābūt ASV sastāvā, neizslēdzot iespēju, ka šī mērķa sasniegšanai var tikt pielietots militārs spēks.