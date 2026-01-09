Korumpētā aizsardzības ministra vietnieka paraugprāva neko nemainīja; Krievijas kara mašīna turpina brukt no iekšienes
Ekonomiskie noziegumi Krievijā laikā no 2025. gada janvāra līdz novembrim radīja gandrīz 4 miljardu dolāru zaudējumus, un aizsardzības nozare bija viena no vissmagāk cietušajām nozarēm.
Pirms sešiem mēnešiem Maskava rādīja piemēru ar aizsardzības ministra vietnieku Timuru Ivanovu: 13 gadi cietumā, mantas konfiskācija, antīku automašīnu kolekcijas konfiscēšana. Augstākā līmeņa notiesājošais spriedums par korupciju kopš iebrukuma sākuma. Vēstījums bija skaidrs: Kremlis nopietni domā par militāro kukuļošanu.
Jaunākie Ukrainas Ārējās izlūkošanas dienesta (SZRU) dati liecina par pretējo. Zaudējumi pieauga, pat ja lietu skaits palika nemainīgs, kas nozīmē, ka katra shēma ieguva vairāk līdzekļu nekā iepriekš. Paraugprāva neko nemainīja.
Zagšana no kara mašīnas
Septiņi no desmit ekonomiskajiem noziegumiem, kas reģistrēti 2025. gadā, ietilpa Krievijas "smagajās" vai "īpaši smagajās" kategorijās, liecina SZRU dati. Nevis sīka kukuļdošana, bet gan sistemātiska zādzība. Visvairāk skartās nozares: būvniecība, komunālie pakalpojumi un militāri rūpnieciskais komplekss.
Krievija plāno 2026. gadā aizsardzībai un drošībai iztērēt 183 miljardus dolāru — gandrīz 40% no federālajiem izdevumiem. Iekšējās zādzības dēļ zaudētie miljardi neietver munīcijas iegādi. Piesavinātie būvniecības līdzekļi neļauj celt kazarmas. Kara mašīna brūk no iekšienes.
Alekseja Navaļnija Korupcijas apkarošanas fonda veiktā izmeklēšana atklāja, ka viņa sievas rēķinus apmaksāja uzņēmums, kas bija nolīgts okupētās Mariupoles atjaunošanai — pilsētai, ko Krievija iznīcināja un pēc tam izmantoja propagandas fotosesijām, vienlaikus piesavinoties atjaunošanas līdzekļus.
Atrastais grēkāzis
Kremļa pretkorupcijas kampaņa radīja ziņu virsrakstus. Ivanovs tika arestēts. Aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu — Ivanova ilggadējais patrons — tika pārcelts uz Drošības padomi. Ģenerāļi un iepirkumu amatpersonas tika sauktas pie atbildības.
Lielbritānijas izlūkdienests 2024. gada beigās novērtēja, ka Krievijas varas iestādes nemēģina izskaust korupciju, bet tikai "ierobežot korupciju līdz vieglāk pārvaldāmam līmenim", kas neapgrūtinātu militārās operācijas.
2025. gada dati liecina, ka pat šis pieticīgais mērķis neiztur kritiku.
SZRU analīze izceļ strukturālu slazdu: korupcija mēdz koncentrēties ap lielām naudas plūsmām, ko kontrolē valsts. Amatpersonām ir lielāks risks atteikties piedalīties, nekā tikt pieķertām. Atbrīvojieties no viena Ivanova, un sistēma radīs citu.
Pat sabiedrotie redz puvi
Ukrainai šī tendence sniedz aukstu mierinājumu. Korupcija degradē Krievijas militārās spējas — ekipējums pastāv uz papīra, bet praksē tā nav, piegādes ķēdes sabrūk, plaisa starp deklarēto spēku un faktisko spēku palielinās. Taču zādzības nav apturējušas Krievijas ofensīvas. Vismaz pagaidām ne.
Investoriem, tostarp "draudzīgām" valstīm, dati signalizē par sistēmu, kas aprij pati sevi. Ķīna jau ir noraidījusi Maskavas lūgumus pēc makroekonomiskā atbalsta.
Reģistrēto uzņēmumu skaits Krievijā līdz 2025. gada septembrim samazinājās līdz 3,17 miljoniem — zemākais rādītājs kopš 2010. gada, un vairāk uzņēmumu mirst nekā dzimst.
Krievija 2026. gadā cīnās trīs frontēs: Ukrainā, Rietumu sankcijām un ierēdņiem, kas vada savu kara ekonomiku. Ivanova spriedumam bija jāsignalizē par pagrieziena punktu.
Gandrīz 4 miljardi dolāru nozagto līdzekļu liecina, ka tā nebija.