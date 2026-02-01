Pilnībā bloķēta satiksme Ādažu pagastā uz Tallinas šosejas: vieglās un kravas automašīnas sadursme, ir cietušie
Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Uz Tallinas šosejas svētdienas vakarā noticis negadījums starp vieglo automašīnu un kravas automašīnu, pavēstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Kā tviterī atzīmē "Latvijas valsts ceļi", autovadītāji ir aicināti izvēlēties citus apbraukšanss ceļus.

VUGD norāda, ka plkst. 21.17 saņemts izsaukums uz Ādažu novada Ādažu pagastu, kur noticis ceļu satiksmes negadījums starp vieglo automašīnu un kravas automašīnu. Ar hidraulisko instrumentu palīdzību glābēji no vieglās automašīnas atbrīvoja cilvēku, kuru nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. patlaban darbs notikuma vietā vēl turpinās.

Valsts policija informē, ka pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas negadījumā cietušas divas personas, kuras nogādātas medicīnas iestādē. Patlaban negadījuma vietā satiksme tiek regulēta.

