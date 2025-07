Bijušais Krievijas aizsardzības ministra vietnieks Timurs Ivanovs saņem 13 gadu ieslodzījumu

Bulgakovs bija aizsardzības ministra vietnieks no 2008.gada līdz 2022.gada 24. septembrim, kad viņš tika atbrīvots no amata. Tajā laikā viņš bija atbildīgs par loģistiku, un, lai gan ministrija bija paziņojusi, ka viņš ieņems citu amatu, šis solis tika uzskatīts par sodu par kļūdām Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara atbalstam. Bulgakova atstādināšana notika neilgi pēc tam, kad Ukrainas armija strauji guva panākumus Harkivas apgabalā, padzenot no turienes krievu okupantus. Toreiz ukraiņu pretuzbrukums vainagojās ar krievu patriekšanu 2022. gada novembrī arī no Hersonas pilsētas valsts dienvidos, kas bija invāzijas laikā vienīgais krievu ieņemtais Ukrainas apgabala centrs.