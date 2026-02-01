Kitija Laksa samet 18 punktus, Skio "Famila" uzvar Itālijas A sērijas mačā
Latvijas basketboliste Kitija Laksa svētdien Itālijas A sērijas spēlē izcēlās ar 18 punktiem un palīdzēja Skio "Famila" komandai izcīnīt panākumu. "Famila" viesos ar 80:69 (20:17, 22:13, 17:19, 21:20) uzvarēja Venēcijas "Umana Reyer".
Laksa laukumā bija 30 minūtes un piecas sekundes un realizēja četrus no septiņiem divu punktu metieniem, trīs no sešiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņa arī pieļāva divas kļūdas, nopelnīja trīs piezīmes un izprovocēja trīs sodus, tiekot pie efektivitātes koeficienta deviņi un +/- rādītāja nulle.
Latvijas basketboliste bija rezultatīvākā starp uzvarētājām, bet vēl 13 un 12 punktus guva attiecīgi Marija Konde un Kostanca Verona.
Venēcijas komandas labā 16 punktus guva Frančeska Pasa, kamēr Keila Čārlza izcēlās ar 13 gūtajiem punktiem.
Citā mačā Laura Meldere un Kampobaso "Magnolia" mājās ar 76:53 (27:15, 19:14, 21:16, 9:8) uzvarēja Sasāri "Dinamo".
Meldere spēlēja 12 minūtes un 43 sekundes un, raidot grozā vienu no diviem tālmetieniem, guva trīs punktus. Viņa arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, nopelnīja vienu piezīmi un iekrāja +/- rādītāju +6, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu nulle.
Skio komanda ar 16 uzvarām 16 spēlēs ir līdere, bet "Magnolia" ar bilanci 12-4 atrodas trešajā pozīcijā.
Iepriekšējā sezonā Itālijas čempionātā uzvarēja Skio "Famila", kas sērijā ar 3-2 pārspēja Venēcijas "Umana Reyer".