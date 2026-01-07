Tramps paziņoja, ka ASV no Venecuēlas saņems līdz 50 miljoniem barelu sankcijām pakļautas naftas
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paziņoja, ka Venecuēlas pagaidu valdība nodos ASV no 30 miljoniem līdz 50 miljoniem barelu sankcijām pakļautas naftas un ka šis solis dos labumu abām valstīm.
Tramps savā sociālo mediju platformā "Truth Social" rakstīja, ka šī nafta tiks pārdota par tirgus cenām un viņš kā prezidents kontrolēs šo peļņu, lai nodrošinātu, ka tā tiek izmantota, "lai dotu labumu Venecuēlas tautai un Savienotajām Valstīm".
"Es esmu lūdzis enerģētikas ministru Krisu Raitu nekavējoties īstenot šo plānus. Tā (nafta) tiks uzņemta kravas kuģos un aizvesta tieši uz izkraušanas dokiem Savienotajās Valstīs," piebilda Tramps.
ASV sestdien sagūstīja Venecuēlas autoritāro līderi Nikolasu Maduro un aizveda viņu uz Ņujorku, kur Maduro tiks tiesāts par narkotiku noziegumiem. Pēc šīs operācijas Tramps paziņoja, ka ASV pārvaldīs Venecuēlu un tās milzīgos naftas krājumus.
Tramps iepriekš bija uzsvēris Venecuēlas naftas rūpniecības ekonomisko potenciālu, sakot, ka lielās ASV naftas kompānijas ieguldīs miljardiem dolāru Venecuēlā, lai salabotu infrastruktūru un attīstītu naftas ieguvi.