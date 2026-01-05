Visi gāztā Venecuēlas prezidenta Maduro aktīvi Šveicē tiek iesaldēti
Šveices valdība pirmdien nolēmusi nekavējoties iesaldēt visus aktīvus, kas pieder gāztajam Venecuēlas prezidentam Nikolasam Maduro un viņam pietuvinātajām personām. Jau vēstīts, ka ASV militārā operācijā sestdien sagūstīja Maduro un viņa sievu un izveda no valsts. Patlaban viņi atrodas aizturēšanas centrā Ņujorkā un ir apsūdzēti saistībā ar narkotiku kontrabandu.
Šveices valdība norādīja, ka vēlas "nodrošināt, lai pašreizējā situācijā nekādi nelikumīgi iegūti aktīvi nevar tikt izvesti no Šveices". Tādēļ nolemts iesaldēt visus aktīvus, kas Šveicē pieder Maduro un citām ar viņu saistītām personām.
Aktīvu iesaldēšana stājas spēkā šodien un būs spēkā četrus gadus līdz turpmākam paziņojumam.
Valdība piebilda, ka gadījumā, "ja turpmākajā tiesvedībā atklāsies, ka līdzekļi iegūti nelikumīgi, Šveice centīsies nodrošināt, lai tie dotu labumu Venecuēlas tautai".
"Aktīvu iesaldēšana neskar nevienu no pašreizējās Venecuēlas valdības locekļiem," teikts valdības paziņojumā.
Šis solis papildina esošās sankcijas pret Venecuēlu, kas ir spēkā kopš 2018. gada un kas arī ietver aktīvu iesaldēšanu.
Šveices valdība norādīja, ka uzmanīgi seko līdzi situācijai Venecuēlā un aicināja uz deeskalāciju un starptautisko tiesību ievērošanu. Tā uzsvēra, ka Šveice vairākkārt ir piedāvājusi "labus pakalpojumus visām pusēm, lai rastu mierīgu situācijas risinājumu".
Valdība norādīja, ka "Maduro krišanas iemesliem nav izšķirošas nozīmes līdzekļu iesaldēšanā (..), tāpat kā jautājumam par to, vai gāšana no varas notika likumīgi vai pārkāpjot starptautiskās tiesības". Tā uzsvēra, ka izšķirošais faktors ir tas, ka varas maiņa ir notikusi un pastāv iespējamība, ka izcelsmes valsts nākotnē sāks tiesvedību par nelikumīgi iegūtiem aktīviem.