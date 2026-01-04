ASV valsts sekretārs Marko Rubio uzstājas "Mar-a-Lago" pēc specoperācijas Venecuēlā. Pa labi ASV prezidents Donalds Tramps, pa kreisi Baltā nama aparāta vadītāja vietnieks politikas jautājumos Stīvens Millers
Šodien 17:39
Marko Rubio silti iesaka Venecuēlas līderiem "pieņemt pareizo lēmumu"
Savienotās Valstis ir gatavas sadarboties ar Venecuēlas līderiem, ja viņi pieņems pareizo lēmumu, svētdien paziņojis ASV valsts sekretārs Marko Rubio.
"Mēs vērtēsim pēc viņu darbiem, un mēs skatīsimies, ko viņi dara," raidorganizācijas CBS raidījumā "Face the Nation" paziņoja Rubio. "Es zinu vienu, ja viņi nepieņems pareizo lēmumu, ASV saglabās vairākas ietekmes sviras."
Jau vēstīts, ka ASV spēki sestdien veica gaisa triecienus Karakasā un izveda no valsts Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro un viņa sievu Sīliju Floresu, un ASV prezidents Donalds Tramps pēc tam paziņoja, ka ASV pārvaldīs Venecuēlu un tās milzīgos naftas krājumus.
Tramps citas valsts līdera sagrābšanu pamatoja ar apsūdzībām, ka Venecuēla ir atbildīga par daudzu cilvēku nāvi ASV narkotiku lietošanas dēļ.