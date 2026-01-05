ASV militārā operācija Venecuēlā: nogalināti 32 kubiešu karavīri un policisti
Nedēļas nogalē notikušajā ASV militārajā operācijā Venecuēlā nogalināti 32 Kubas karavīri un policisti, svētdien paziņoja Kubas valdība.
Tā norādīja, ka Kubas militārpersonas un policisti Venecuēlā atradušies pēc tās valdības lūguma. Kubas komunistu režīmam ir ciešas attiecības ar Venecuēlas kreiso valdību.
Lai pieminētu Venecuēlā nogalinātos Kubas pilsoņus, Kubā izsludinātas divu dienu sēras, norādīts Kubas valdības paziņojumā. To, ka ASV militārajā operācijā Venecuēlā nogalināti Kubas pilsoņi, apstiprināja arī ASV prezidents Donalds Tramps.
"Vakar tika nogalināti daudzi kubieši," Tramps svētdien sacīja žurnālistiem prezidenta lidmašīnā, atgriežoties Vašingtonā no Floridas.
Tramps arī prognozēja, ka Kubas režīms kritīs, ja nesaņems subsidēto naftu no Venecuēlas.
"Kuba ir gatava krist," sacīja ASV prezidents, piebilstot, ka neuzskata Vašingtonas iejaukšanos par nepieciešamu, jo režīms kritīšot pats. "Es nedomāju, ka ir vajadzīga kāda rīcība. Izskatās, ka tas kritis," piebilda Tramps.
Jau ziņos, ka ASV militārajā operācijā sestdien tika sagūstīti Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro un viņa sieva. Viņi nogādāti Ņujorkā, kur viņiem draud kriminālapsūdzības saistībā ar narkotiku nogādāšanu uz ASV.