ASV operācija Venecuēlā ietekmēs globālo drošību, Eiropai pret to jāizturas reālistiski, pauž Ijabs
ASV operācija Venecuēlā būtiski ietekmēs globālo drošības situāciju, un Eiropai pret to jāizturas reālistiski un tālredzīgi, pauda Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Ivars Ijabs (LA).
Viņš norādīja, ka Eiropai jāsaglabā apņemšanās iestāties par starptautisko tiesiskumu, vienlaikus cenšoties izprast ASV rīcības motīvus, tostarp narkotiku tranzīta apkarošanu, kas ilgstoši bijusi būtiska ASV un arī paša ASV prezidenta Donalda Trampa iekšpolitikas problēma. Tādēļ, pēc Ijaba domām, ASV rīcība nav reducējama tikai uz ietekmes sfēru paplašināšanu.
Viņaprāt, ASV operācija apliecina, ka mūsdienu pasaulē vairs nevar paļauties uz to, ka Vašingtona savas darbības vienmēr saskaņos ar plašu sabiedroto loku, un notikumi Venecuēlā daudziem Eiropā bijis pārsteigums. EP deputāts klāstīja, ka patlaban situācija ir rūpīgi jāvēro un jāanalizē - Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro gan ir deportēts uz ASV, bet valsti vada amerikāņiem pazīstamā un šķietami pragmatiskā viceprezidente Delsija Rodrigesa. Politiķis norādīja, ka, par spīti Trampa runām, par ASV "valdīšanu" Venecuēlā, tas vismaz pagaidām vēl nenozīmē režīma maiņu.
Ijabs uzsvēra, ka Eiropai nekādā gadījumā nevajadzētu "raudāt" par Venecuēlas līdzšinējās vadības nomaiņu. Šo režīmu viņš raksturoja kā destruktīvu, kreisi populistisku un teroristisku, kas daudzu gadu gaitā valsti ar ievērojamiem dabas resursiem novedis līdz galējai nabadzībai. Turklāt režīms dažādos veidos ir apdraudējis arī pārējo pasauli, un Krievija vienmēr ir piederējusi tā galvenajiem sabiedrotajiem, sacīja eiroparlamentārietis.
Runājot par Trampa izteikumiem pēc operācijas, tostarp par Kolumbiju, Meksiku un Grenlandi, Ijabs norādīja, ka Eiropai šajā jautājumā nepieciešama skaidra politiska saruna ar ASV administrāciju, ņemot vērā arī Eiropas valstu intereses. Viņš norādīja, ka Eiropas Savienība (ES) nevar atļauties ignorēt savu dalībvalstu drošības un politiskās intereses, tostarp Dānijas kā Latvijas cieša sabiedrotā intereses.
Komentējot risku, ka ASV rīcība varētu atraisīt rokas citām lielvarām, piemēram, Krievijai vai Ķīnai, EP deputāts norādīja, ka Pekina un Maskava šo soli kritizējušas piesardzīgi, kas var liecināt par jaunas "normalitātes" veidošanos starptautiskajās attiecībās. Viņaprāt, ASV savas globālās ietekmes saglabāšanai būtu jādemonstrē sava ietekme arī citos reģionos, tostarp turpinot atbalstu Ukrainai. Savukārt Eiropai šajā situācijā jāturpina atbalstīt Ukrainu, vienlaikus strādājot pie attiecībām ar ASV administrāciju, ņemot vērā tās pašreizējo nostāju, pauda Ijabs.
EP deputāts arī norādīja, ka potenciāli jutīgs reģions nākotnē varētu būt Taivāna, ņemot vērā Ķīnas vadības izteikumus. Viņš pauda cerību, ka Krievija Venecuēlas piemēru neinterpretēs kā ASV dotu sankciju rīkoties savā pašpasludinātajā ietekmes sfērā, īpaši attiecībā uz Ukrainu.
Runājot par ES nostāju, politiķis atzīmēja, ka Eiropai jābūt ASV sabiedrotajai, taču šīm attiecībām jābūt līdzsvarotām. Viņaprāt, ES politikai ir jābūt vērstai uz vienotību, solidaritāti, sadarbību ar NATO un spēju aizstāvēt savas intereses.
Eiroparlamentārietis uzsvēra ES politiskā dialoga un sadarbības ar ASV nozīmi Eiropas drošības nodrošināšanā pārskatāmā nākotnē, ņemot vērā ASV administrācijas koncentrēšanos uz Rietumu puslodi Trampa atjaunotajā "Monro doktrīnā". Ķīnas un Krievijas globālo ambīciju ierobežošanā ASV ir vajadzīgi partneri, tādēļ Eiropai un ASV ir laikus jāsāk strādāt pie jauniem partnerības nosacījumiem.
Jau ziņots, ka Venecuēlas viceprezidente Rodrigesa pirmdien nodeva pagaidu prezidentes zvērestu un ir norādījusi, ka sadarbosies ar Vašingtonu.
Venecuēlas prezidents Maduro un viņa sieva sestdien tika sagūstīti ASV militārā operācijā un nogādāti Ņujorkā, kur tiks tiesāti saistībā ar kriminālapsūdzībām par narkotiku nogādāšanu uz ASV.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņojis, ka Vašingtona ir gatava sadarboties ar Rodrigesu un pārējiem Venecuēlas līderiem, un uzsvēris, ka ASV viņus vērtēs pēc darbiem, nevis pēc publiskajiem izteikumiem.