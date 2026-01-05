Venecuēlas pagaidu prezidente vēlas atbrīvot Maduro
Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa svētdienas vakarā izveidojusi komisiju, kuras uzdevums ir panākt ASV sagūstītā prezidenta Nikolasa Maduro atbrīvošanu.
Par komisijas līdzpriekšsēdētājiem Rodrigesa iecēlusi savu brāli, Nacionālās asamblejas priekšsēdētāju Horhi Rodrigesu un ārlietu ministru Ivanu Hilu.
Tomēr Rodrigesa arī paudusi gatavību sadarboties ar ASV.
"Mēs aicinām ASV valdību sadarboties ar mums, īstenojot sadarbības darba kārtību, kas orientēta uz kopīgu attīstību starptautisko tiesību ietvaros, lai stiprinātu ilgstošu kopienu līdzāspastāvēšanu," teikts Rodrigesas svētdienas vakarā publiskotajā paziņojumā, kas adresēts ASV prezidentam Donaldam Trampam.
"Mūsu tautas un mūsu reģions ir pelnījuši mieru un dialogu, nevis karu," uzsvērusi Rodrigesa, piebilstot, ka "tāds vienmēr ir bijis prezidenta Nikolasa Maduro vēstījums, un šobrīd tas ir visas Venecuēlas vēstījums".
Rodrigesa aicināja veidot tādas attiecības starp ASV un Venecuēlu, kuru pamatā būtu cieņa, suverēna vienlīdzība un neiejaukšanās.
Pēc ASV uzbrukuma Rodrigesa sākotnēji veltīja kritiku Vašingtonai.
Jau ziņos, ka ASV militārajā operācijā sestdien tika sagūstīti Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro un viņa sieva. Viņi nogādāti Ņujorkā, kur viņiem draud tiesa saistībā ar kriminālapsūdzībām par narkotiku nogādāšanu uz ASV.
Venecuēlas Augstākā tiesa par pagaidu prezidenti apstiprināja viceprezidenti Rodrigesu.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņojis, ka Vašingtona ir gatava sadarboties ar Rodrigesu un pārējiem Venecuēlas līderiem, un uzsvēra, ka ASV viņus vērtēs pēc darbiem, nevis pēc publiskajiem izteikumiem.