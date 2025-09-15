Medvedevs draud NATO ar karu, ja virs Ukrainas tiks notriekti Krievijas droni
Krievijas bijušais prezidents un pašreizējais Drošības padomes priekšsēdētājs Dmitrijs Medvedevs paudis jaunus kara draudus ar NATO. Uz viņa vārdiem atbildējis arī Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks.
Par to liecina Medvedeva un Jermaka publikācijas viņu "Telegram" kanālos.
Ko teica Medvedevs
Medvedevs draudēja, ka, piešķirot NATO valstīm tiesības notriekt Krievijas dronus virs Ukrainas, tas novedīs pie kara starp NATO aliansi un Krieviju.
"Kijivas un citu provokatīvās idejas par "lidojumu aizlieguma zonas" izveides īstenošanu un NATO valstu iespēja notriekt mūsu bezpilota lidaparātus nozīmēs tikai vienu - karu starp NATO un Krieviju. Lietas ir jāsauc īstajos vārdos," rakstīja Medvedevs.
Jermaka atbilde
Atbildot uz to, Ukrainas prezidenta biroja vadītājs norādīja, ka, lai droni netiktu notriekti, tie nedrīkst tikt palaisti.
"Formula ir vienkārša, un tā demonstrētu krievu vēlmi izbeigt karu. Tā vietā mēs redzam tikai vēlmi uzbrukt un izvairīties no atbildības. Ukraina uz šo rīcību reaģē, uzbrūkot Krievijas sāpīgajām vietām," atbildēja Jermaks.
Krievijas droni virs Polijas
10. septembrī aptuveni divi desmiti Krievijas uzbrukuma dronu pārkāpa Polijas gaisa telpu no Ukrainas un Baltkrievijas puses. Pretgaisa aizsardzības un aviācijas spēkiem izdevās notriekt tikai četrus no tiem.
Viens no droniem sabojāja dzīvojamo ēku ciematā Ļubļinas vojevodistē, cits nokrita militārās bāzes teritorijā, bet neizraisīja detonāciju.
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņoja par jaunu kara fāzi un aicināja NATO notriekt Krievijas raķetes un dronus netālu no Polijas robežas.
Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis aicinājis NATO valstis sākt notriekt Krievijas raķetes un dronus tieši virs Ukrainas.
"Tehniski mēs esam spējīgi to izdarīt, taču lēmums ir jāpieņem kopīgi," viņš sacīja FAZ.
Pēc Sikorska teiktā, tas nāktu par labu Eiropai, jo Rietumiem vajadzētu mācīties no Ukrainas pieredzes dronu apkarošanā un sagatavoties savai aizsardzībai.
Viņš arī mudināja NATO pārņemt kontroli pār Krievijas "ēnu floti" Baltijas jūrā: "Ja viens no šiem kuģiem nogrims, Eiropa saskarsies ar nepieredzēta mēroga vides katastrofu," brīdināja ministrs.
Tikmēr plašsaziņas līdzekļi ziņoja, ka NATO gatavo militārus aizsardzības pasākumus, reaģējot uz Krievijas bezpilota lidaparātu iebrukumu Polijā. Mērķis ir stiprināt atturēšanu alianses austrumu flangā.